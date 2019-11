L’IA de Smart Compose vous aidera à écrire plus vite sur Google Docs

Depuis quelques années, l’IA est au cœur de toute la stratégie de Google. Sur Gmail, la firme de Mountain View utilise ses avancées dans l’intelligence artificielle afin d’aider les utilisateurs à rédiger leurs e-mails plus vite, grâce à la fonctionnalité Smart Compose. En substance, lorsque l’utilisateur commence à rédiger, celle-ci propose des suites pour finir les phrases. Et cela peut faire gagner un temps précieux lorsque ces suggestions sont pertinentes.

Quand l’IA de Google fait le travail à votre place

La bonne nouvelle, c’est que Google veut également proposer Smart Compose sur Google Docs, son concurrent de Microsoft Word. Comme le rapporte le site The Verge dans un article publié cette semaine, la firme de Mountain View a commencé à tester en beta la fonctionnalité sur Google Docs.

Cependant, pour le moment, cette beta est limitée à l’anglais, et n’est disponible que pour les entreprises. Mais une fois que les tests seront terminés, Google devrait déployer cette nouveauté de Google Docs en français et pour tous les utilisateurs.

Pour rappel, Smart Compose a été lancé sur Gmail en 2018, dans le cadre d’une importante refonte du client e-mail par Google. Et en avril 2019, la firme de Mountain View a déployé cette fonctionnalité pour les utilisateurs francophones. Actuellement, vous pouvez donc déjà utiliser Smart Compose pour rédiger vos e-mails et bientôt, vous pourrez peut-être aussi profiter de cette IA pour rédiger vos rapports, vos articles, etc. en utilisant la fonctionnalité. Et comme il s’agit d’intelligence artificielle, plus vous utiliserez Smart Compose, plus celui-ci s’adaptera à votre style de rédaction.