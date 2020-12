Google : voici les 100 chansons les plus recherchées via sa fonction « Hum To Google »

Le mois dernier, Google lançait une toute nouvelle fonctionnalité via son célèbre Assistant. En effet, les utilisateurs peuvent désormais fredonner, voire siffler ou essayer de chanter une chanson devant leur application Google, pour que l’IA analyse l’ensemble, avant de deviner la chanson en question. En fredonnant 10 à 15 secondes devant le micro du smartphone, l’utilisateur permet à Google de reconnaître cet air qui semble coincé dans sa tête, sans savoir d’où il provient.

Google dévoile les chansons les plus fredonnées par les utilisateurs

Une fonction baptisée « Rechercher une Chanson » (et « Hum to Search » en version originale), qui a visiblement été particulièrement prisée par les utilisateurs. Selon Google, la fonction est en mesure de reconnaître sans se tromper un peu plus d’un demi-million de morceaux musicaux.

Pour commémorer le lancement de cette nouvelle fonction et la fin de l’année, propice à établir des « Top » en tout genre, Google a collaboré avec le magazine Billboard pour établir un classement des 100 chansons les plus recherchées via « Hum to Search« . A ce petit jeu, la chanson la plus « hummed » est Old Town Road par Lil Nas X. Une chanson qui est d’ailleurs mise à l’honneur par Google dans la publicité visant à promouvoir… Hum to Search.

En seconde position, on retrouve la célèbre chanson de Rick Astley, Never Gonna Give You Up de 1987. La suite du classement se compose de Dance Monkey par Tones And I, I Hope par Gabby Barrett, et Believer d’Imagine Dragons. Les utilisateurs de Google ont également fredonné la chanson Bad Guy de Billie Eilish, sans oublier l’indispensable Baby Shark à la vint-cinquième position tout de même, que l’on imagine fredonnée par des parents en manque de sommeil. Le classement permet aussi de retrouver quelques bons vieux classiques, avec des chansons de Queen, Deep Purple, Blondie…

L’intégralité du classement dressé par Google et Billboard est à retrouver directement à cette adresse.