Google est accusé d’avoir surveillé des salariés avant de les licencier

Google a-t-il espionné illégalement quatre de ses employés avant de les licencier ? C’est en tout cas la conviction du National Labour Relations Board (NRLB), l’agence fédérale chargée d’enquêter sur les pratiques illégales dans le monde du travail, qui vient de déposer une plainte contre la firme de Mountain View. Selon CNBC, l’entreprise aurait agi en représailles vis à vis de certains employés qui ont tenté de se syndiquer.

Google a fait appel à un cabinet de conseil antisyndical

La compagnie aurait ainsi tout fait pour empêcher ces derniers d’exprimer leurs doléances sur le fonctionnement de la société. Elle aurait aussi fait en sorte de les empêcher de communiquer avec les autres salariés via des e-mails, ou en utilisant les salles de réunion et d’autres outils internes. Google a désormais jusqu’au 16 décembre pour fournir une réponse et une audience se tiendra le 12 avril prochain à San Francisco.

Dans un communiqué adressé à The Verge, un porte-parole de Google a répondu à ces accusations :

Nous continuerons de fournir des informations au NLRB et au juge administratif sur notre décision de licencier ou de sanctionner les employés qui ont abusé de leur accès privilégié aux systèmes internes, tels que nos outils de sécurité ou les calendriers de nos collègues. De telles actions constituent une violation grave de nos politiques et une violation inacceptable d’une responsabilité de confiance, et nous défendrons notre position.

La firme précise aussi soutenir les droits de ses employés et affirme que les discussions ouvertes et le débat respectueux font partie de sa culture d’entreprise.

Pour rappel, la mobilisation des salariés licenciés s’est faite en réaction à la décision de Google de faire appel à un cabinet de conseil réputé antisyndical du nom de IRI Consultants. Les salariés de l’entreprise sont d’ailleurs connus pour monter régulièrement au créneau pour s’opposer aux choix de la direction. Ainsi, des employés ont fermement protesté contre un contrat signé entre la société et le ministère de la Défense américain. Ce dernier visait à améliorer les capacités de frappe des drones en recourant à une IA de Google.