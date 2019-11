Google est accusé de biaiser les résultats des recherches en faveur des grandes entreprises

En juillet dernier, le département de la justice aux États-Unis a annoncé l’ouverture d’une enquête antitrust sur les pratiques des Gafam. Dans le détail, le ministère va étudier si « les plateformes en ligne leaders du marché avaient acquis un pouvoir de marché et appliquaient des pratiques réduisant la concurrence, freinant l’innovation ou portant préjudice aux consommateurs ». L’idée est que ces firmes feraient souffrir les petites entreprises en raison de leurs pratiques anticoncurrentielles.

Le Wall Street Journal vient justement de publier une enquête qui pourrait causer beaucoup de tort à Google. Le journal affirme en effet que la compagnie manipule l’algorithme de Google Search pour donner la priorité aux grandes entreprises au détriment des plus petites. Ce constat tombe très mal dans le cadre de l’enquête en cours.

L’article pointe par ailleurs du doigt la fonction de saisie automatique de Google. Elle éviterait délibérément d’orienter l’internaute vers des sujets politiquement sensibles comme l’avortement ou l’immigration.

Face à ces accusations très graves, la firme de Mountain View a fini par réagir par le biais d’un communiqué :

Nous avons été très transparents sur les sujets abordés dans cet article, tels que nos directives relatives aux critères de recherche, nos règles relatives aux fonctionnalités spéciales dans les recherches, comme la saisie automatique, ou notre travail de lutte contre la désinformation via le Project Owl, et le fait que les modifications que nous apportons à la recherche sont destinées aux utilisateurs et non aux relations commerciales. (…) Écouter les commentaires du public est essentiel pour améliorer Search, et nous continuons à le faire.