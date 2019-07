Les géants de la tech dans le viseur de la justice américaine

C’est officiel. Aux États-Unis, le Département de la Justice va mener une enquête sur les pratiques anticoncurrentielles des géants de la tech. « Le ministère de la Justice a annoncé aujourd’hui que sa division antitrust examinait si et comment les plates-formes en ligne leaders du marché avaient acquis un pouvoir de marché et appliquaient des pratiques réduisant la concurrence, freinant l’innovation ou portant préjudice aux consommateurs », lit-on dans un communiqué publié cette semaine.

La recherche, les réseaux sociaux et le e-commerce

L’examen tiendra compte des inquiétudes qui ont été exprimées par les consommateurs, par les entreprises, et par les entrepreneurs. Le communiqué ne mentionne aucune entreprise, mais suggère que Google, Facebook et Amazon seront concernés.

« La Division antitrust du Ministère s’entretient avec le public, notamment les acteurs du secteur qui ont une connaissance directe de la concurrence sur les plateformes en ligne, et sollicitent des informations à ce sujet », indique également ce communiqué.

En Europe, les géants de la tech sont font assez souvent l’objet d’enquêtes de la Commission Européenne. Et il y a un an, cette commission avait infligé une amende record de 4,34 milliards d’euros à Google pour abus de position dominante. Outre cela, la firme de Mountain View a été obligée de revoir la façon dont les licences pour ses applications sont distribuées, en ne forçant plus les constructeurs de smartphones qui veulent préinstaller le Play Store à préinstaller Chrome sur leurs appareils.

Et actuellement, Apple fait l’objet d’une plainte déposée par Spotify auprès de cette commission. Le géant du streaming musical accuse la firme de Cupertino d’utiliser le règlement de l’App Store pour favoriser ses services au détriment de ceux créés par des développeurs tiers.

Aux USA, ce genre d’enquête sur les géants de la tech est moins fréquent.