Quand Trump accuse Google de vouloir jouer un rôle dans les élections

Comme à son habitude, c’est sur Twitter que Donald Trump a prononcé ces accusations à l’égard de Google. Sur son canal de communication préféré, il a ainsi déclaré que le président la société américaine Sundar Pichai était venu discuter avec lui pour discuter de l’entreprise et de son rôle.

Suite à cela, Trump a indiqué que la firme n’était « pas impliquée avec les militaires chinois », qu’elle n’avait pas aidé la « malhonnête Hillary » lors des élections de 2016 et qu’elle ne prévoyait « PAS de subvertir illégalement les élections de 2020 malgré tout ce qui a été dit allant dans le sens contraire ».

Si le président des États-Unis explique que « tout cela sonnait bien », il fait écho à plusieurs accusations portées par le passé à l’égard de Google. En ce sens, il évoque l’animateur et éditorialiste américain Lou Dobbs, qui a déclaré que Google voulait tromper le public américain en faisant perdre Trump en 2020. Le chef d’État évoque aussi Peter Schweizer, journaliste et rédacteur en chef principal de Breitbart News (un média d’extrême droite) ayant accusé Google d’avoir supprimé les articles négatifs sur Hillary Clinton.

En conséquence, Donald Trump assure que le comportement de Google est très illégal et que l’administration surveillera ses agissements de près.

.@sundarpichai of Google was in the Oval Office working very hard to explain how much he liked me, what a great job the Administration is doing, that Google was not involved with China’s military, that they didn’t help Crooked Hillary over me in the 2016 Election, & that they…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2019