Google et Carrefour s’allient et lancent leur solution de courses à la voix

Depuis 2 ans Carrefour et Google ont lancé un partenariat qui connaît son aboutissement aujourd’hui. La marque d’hypermarché est maintenant intégrée à Google Assistant et il est ainsi possible de faire ses courses à la voix, avec un parcours entièrement simplifié. Cette nouvelle approche a été présentée par les équipes de Google et Carrefour comme première mondiale.

À la base de sa réflexion, Carrefour a calculé qu’aujourd’hui, il fallait près d’une heure pour réaliser un panier alimentaire d’une quarantaine d’articles sur sa plateforme. Entre l’ajout des produits dans la liste de courses, la recherche sur le site, l’ajout au panier et l’achat, le processus est fastidieux.

Depuis 18 mois, le travail conjoint de Google et Carrefour a permis de développer cette solution, qui prend en compte les historiques d’achats, et les habitudes de l’utilisateur. Il est ainsi possible, dès aujourd’hui, de demander à l’assistant Google d’ajouter du lait ou du dentifrice à votre liste de course, de la valider et d’aller la récupérer en drive, dans le magasin et à l’heure de votre choix. Il sera également possible de se faire livrer directement ses courses à domicile.

Avec le confinement le nombre de clients Carrefour qui ont réalisé leur course en ligne a augmenté de 64 % et près de 500 000 nouveaux utilisateurs ont rejoint la plateforme durant la période Mars — Mai 2020.

Une nouvelle approche du commerce à la voix

Bien qu’il soit aujourd’hui déjà possible de faire sa liste de courses avec d’autres assistants vocaux, comme c’était déjà le cas avec Léa (la première solution Google Assistant/Carrefour). L’avantage du partenariat entre Carrefour et Google est une « expérience e-commerce de bout en bout » qui permet de vraiment intégrer sa liste de courses à l’assistant, et de faire simplement le lien avec la marque d’hypermarché. Le tout sans que les données personnelles des clients de Carrefour soient collectées par Google.

Le géant américain a précisé que l’historique des recherches sur ses services serait également couplé aux habitudes d’achat Carrefour pour que l’assistant s’adapte le plus rapidement possible.

Vous pouvez utiliser des termes simples comme lait ou beurre, ou directement cibler des marques ou produits spécifiques. Dans le cas d’une requête générique, c’est l’Assistant qui choisira le produit. Vous avez bien entendu accès avant la validation du panier aux alternatives sur les produits du même type, pour affiner votre sélection.

Le service est disponible sur tous les appareils intégrant Google Assistant, mais aussi sur desktop via la liste de courses Google. Voice Match est mis à profit, et vous pouvez choisir ou non de rendre votre liste de courses accessibles aux autres membres de votre foyer.

La démo en vidéo