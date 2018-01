Google finalise le rachat d’une partie de HTC

Google rachète une partie de HTC et embraque les ingénieurs qui ont travaillé sur les smartphones Pixel. La firme de Mountain View est désormais mieux armée pour concurrencer Apple.

Alors qu’auparavant, Google se contentait de proposer un système d’exploitation et un écosystème pour les constructeurs, la firme de Mountain View est désormais sur tous les fronts dans le domaine du hardware.

Avec ses smartphones Pixel hauts de gamme, il entre en concurrence directe avec les sociétés comme Apple et Samsung. Et avec ses haut-parleurs Home, il devient également concurrent d’Amazon qui proposait les haut-parleurs intelligents Echo depuis des années.

Afin de renforcer ses capacités, Google a décidé de procéder au rachat d’une partie de HTC

Cette acquisition a été annoncé en septembre 2017 et aujourd’hui, on apprend que le deal a enfin été finalisé. En contrepartie d’un paiement de 1,1 milliards de dollars, Google embarque ainsi plus de 2000 ingénieurs de HTC. Des ingénieurs qui resteront cependant basés à Taiwan et grâce auxquels la capitale Taipei est désormais le plus grand hub technologique de Google dans la région.

Dans un billet de blog, Rick Osterloh, le patron du hardware chez Google, se dit ravis d’accueillir « une équipe incroyablement talentueuse ».

A warm welcome to our new teammates from HTC. Exciting start to the new year! https://t.co/u6jzKt7ieJ #madebygoogle pic.twitter.com/BTzH80pFPI — Rick Osterloh (@rosterloh) January 30, 2018

« Ces nouveaux collègues apportent des dizaines d’années d’expérience dans le secteur des smartphones, notamment la mise sur le marché du premier smartphone 3G en 2005, du premier téléphone tactile en 2007 et du premier téléphone unibody entièrement métallique en 2013. C’est aussi la même équipe avec laquelle nous avons travaillé en étroite collaboration pour le développement du Pixel et du Pixel 2 », lit-on.

Ainsi, Google est maintenant mieux armé pour entrer en compétition avec les sociétés comme Apple, Amazon et Samsung. Selon les sources de The Verge, la majorité de ces ingénieurs auraient travaillé dans l’équipe de R&D de HTC.

En ce qui concerne HTC, il continuera aussi, de son côté, à développer ses produits que ce soit dans le smartphone ou dans la réalité virtuelle.