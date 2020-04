Google Fit fait peau neuve et s’adapte au COVID-19

Récemment, Apple a évoqué la possibilité que ses emblématiques anneaux allaient être modifiés dans le cadre du développement d’un mode enfant. De son côté, Google Fit a également décidé de revoir son interface afin d’apporter de nombreuses nouveautés.

Pour la première fois depuis le lancement du service Google Fit vous allez pouvoir connaitre votre nombre de pas, mais également profiter d’un nouvel affichage de vos points cardio. Il faut dire que si Google domine la plupart des secteurs de la tech, la firme de Mountain View a du retard en ce qui concerne la santé. Avec cette refonte, Google espère au moins rattraper ses concurrents et pourquoi ne pas les dépasser.

Google Fit compte enfin vos pas

Comme c’est le cas avec votre Apple Watch, Google Fit propose désormais un système de récompense sous forme de trophées en fonction de vos objectifs atteints. Les développeurs Google ont cherché à mettre en avant les informations qui intéressent le plus les utilisateurs en rendant l’interface bien plus clair, colorée, et en accord avec le reste des applications Google. La refonte ne concerne pas uniquement l’application mobile mais également la version pour les montres Wear OS.

Mais la force de cette mise à jour concerne également la crise sanitaire actuelle. En effet, plus de 4 milliards d’êtres humains sont actuellement confinés, ce qui rend l’activité physique compliquée. On retrouve donc via l’application des informations provenant de l’Organisation mondiale de la Santé. Ces conseils, Google les a disposé un peu partout dans ses services, que ce soit les résultats de recherche, YouTube et bien d’autres.

Sur la page d’assistance de Google Fit, on peut lire : « Nous reconnaissons que compter les pas est un objectif d’activité familier et un excellent point de départ pour beaucoup de nos utilisateurs lorsqu’ils sont sur le point de devenir actifs. Nous avons écouté attentivement nos utilisateurs et maintenant, les Heart-Points et le comptage de pas seront associés en tant qu’objectifs au centre de notre application »