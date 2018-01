Google Flights utilise l’IA pour prédire les retards de vols

Vous prenez souvent l’avion ? Google Flights est définitivement l’outil qui est fait pour vous.

En plus de comparer les vols et de vous prévenir si un vol a été annulé ou retardé (via ses alertes), Google Flights peut désormais aussi prédire les retards, avant même l’annonce de ceux-ci par les compagnies aériennes.

