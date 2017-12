Tuto du mardi : astuces pour se divertir dans l’avion avec du contenu hors-ligne

Vous avez un long vol prévu et vous ne savez pas comment passer le temps ? Téléchargez du contenu hors ligne, à lire, à écouter ou à regarder en mode avion sur un smartphone ou une tablette.

#1 Télécharger des vidéos YouTube

Attention, on ne parle pas de piratage. Sur certaines versions de l’application YouTube, il est possible de télécharger du contenu pour le consulter hors-ligne. Le bouton n’apparaît pas sur toutes les vidéos, mais vous devriez trouver quelques-unes disponibles pour le téléchargement hors-ligne. Sinon, si vous n’avez pas la fonctionnalité, téléchargez l’application YouTube Go.

#2 Télécharger des films sur Netflix

Netflix propose également un mode hors-ligne. La fonctionnalité est disponible dans tous les pays sur mobile et sur l’application Windows 10.

#3 Télécharger des articles sur Google Chrome

Juste au cas où vous ne seriez pas au courant, il y a un bouton pour télécharger des pages web sur Google Chrome. Les pages sont ensuite disponibles dans l’onglet téléchargements.

#4 Télécharger des émissions

De nombreux médias (notamment les radios) proposent également leurs émissions sous forme de podcast téléchargeables.