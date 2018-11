Google Glass 2 : un grand retour courant 2019

Finalement, Google n’a pas laissé tomber le développement de ses lunettes connectées Google Glass. Après la sortie en 2014 d’un premier modèle ayant eu un succès mitigé, nous pensions comme beaucoup que Google avait fait un rétropédalage dans ce domaine car la version 2 avait fini par se volatiliser de l’espace médiatique et Google avouait une erreur de communication sur son premier modèle après de nombreuses polémiques. Il semble que la firme de Mountain View a persévéré puisqu’un nouveau modèle est sur le point de sortir.

La seconde génération de Google Glass pourrait arriver en 2019

Les lunettes connectées de Google arriveront bien sur le marché dans une seconde génération, dés l’an prochain. Une paire de Google Glass 2 sera en effet réservée aux professionnels et sera lancée dans le courant de l’année 2019. Ce qui laisse penser cela ? C’est tout simplement la certification que vient d’obtenir Google pour une paire de Google Glass 2 auprès de la Federal Communications Commission (FCC ). Généralement, le passage par cet organisme de contrôle américain est un indicateur fort de la sortie imminente d’un nouveau produit sur le marché US.

Même si Google a créé une distance avec l’espace médiatique concernant les lunettes connectées, sources d’importantes critiques au moment du lancement de la première version des Google Glass, poussant l’entreprise a abandonné de futures versions grand public, Google n’en n’a pas moins continué à œuvrer en coulisse pour une version professionnelle. En 2017, on voyait d’ailleurs sortir les Google Glass Enterprise Edition destinées à des entreprises comme Boeing ou Volkswagen par exemple.

Les Google Glass 2 semblent d’ailleurs très proches de ce modèle, avec une caméra nettement moins proéminente, mais conservant les grandes lignes concernant l’aspect esthétique. Une démarche étonnante, car il faut avouer que ce que l’on peut pardonner aux premières générations concernant le design, n’est pas forcément le cas pour les versions suivantes. Les critiques ne s’extasiaient pas sur cet aspect des Google Glass à l’époque, on voit mal pourquoi quelques années plus tard cela serait différent.

Aucune information technique n’a filtré, mais on peut raisonnablement penser que les Google Glass 2 disposeront d’un SOC Intel plus puissant que sur les Google Glass Enterprise Edition et que Google proposera une meilleure autonomie avec une batterie supérieure aux 780 mAh de la version précédente. Rendez-vous en 2019 pour en savoir plus !