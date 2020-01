Google Home : une mise à jour en preview rend des enceintes inutilisables

Lorsqu’on teste de nouvelles fonctionnalités grâce aux programmes beta ou preview, on s’attend généralement à rencontrer quelques bugs. Mais généralement, les logiciels en phase de test ne rendent pas les appareils des testeurs inutilisables.

Pourtant, c’est ce qui est récemment arrivé après une mise à jour sur les appareils d’utilisateurs qui testait le logiciel des enceintes Google Home en preview.

Comme le note Android Authority, des testeurs auraient signalé le problème sur le forum Reddit ainsi que sur celui dédié au support technique de Google.

En substance, après la mise à jour qui est en cause, les enceintes affectées auraient commencé à afficher le voyant orange et ensuite, ceux-ci n’auraient plus répondu à la commande « Ok/Hey, Google ».

Android Authority note que d’après les personnes affectées, remettre l’enceinte à l’état d’usine ne résoudrait pas toujours le problème.

Google a déjà reconnu ce problème. « Nous sommes conscients d’un problème affectant un très petit nombre d’appareils Google Home, l’équipe travaille rapidement pour identifier et résoudre le problème. Nos spécialistes communautaires communiqueront avec les clients par messagerie privée sous peu », a écrit un employé de la firme de Mountain View sur son forum.

Fort heureusement, ce problème sur les Google Home ne concerne à priori que les participants au programme « preview » qui testent de nouvelles fonctionnalités. Le nombre d’appareils affectés ne devrait donc pas être très élevé.

Néanmoins, on notera qu’au mois d’octobre, un problème similaire avait affecté des utilisateurs d’enceintes Google Home et celui-ci n’était pas limité au programme « preview ». Google avait alors proposé de remplacer des appareils, et a émis un correctif.