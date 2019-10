Des enceintes Google Home deviennent inutilisables après une mise à jour logicielle

Comme les smartphones et les ordinateurs, les enceintes connectées reçoivent régulièrement des mises à jour logicielles. Mais celles-ci passent généralement inaperçues, sauf quand elles causent des problèmes sur le fonctionnement de ces appareils.

Malheureusement, c’est ce qui est arrivé à des utilisateurs des enceintes Google Home et Google Home Mini, comme on peut le constater sur le forum de Google, ainsi que sur Reddit, où ces utilisateurs affirment qu’après une mise à jour, leurs enceintes devenaient inutilisables, avec les quatre lampes qui restent allumées.

Si pour certains, une réinitialisation ou même brancher puis débrancher l’enceinte peut résoudre le problème, pour d’autre, cela n’aurait rien changé.

Google aurait eu du mal à diagnostiquer ce problème

Le problème ne date pas d’hier puisqu’en septembre, Google avait déjà indiqué aux utilisateurs concernés qu’il travaille sur une solution.

Aujourd’hui, un employé a de nouveau publié un message pour les utilisateurs concernés. « Notre équipe a eu beaucoup de difficulté à diagnostiquer ce problème et nous comprenons pourquoi beaucoup d’entre vous ont été frustrés par ce processus en cours. Notre équipe d’assistance contactera les clients sur ce fil via une messagerie privée afin de résoudre ce problème et de trouver une solution », lit-on dans ce message.

A priori, ce bug ne concerne que les Google Home et les Google Home Mini, mais pas les produits Nest, ni les écrans connectés de la firme de Mountain View. Et tous les utilisateurs ne sont pas affectés.

Mais si le problème n’est pas rapidement résolu, cela pourrait entacher la réputation des enceintes connectées de Google.

Récemment, la firme a musclé sa gamme en présentant le Nest Mini, successeur du Google Home Mini, ainsi que le Nest Wifi.