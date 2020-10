Google lance de nouveaux outils dopés à l’IA pour les journalistes

Google est l’une des entreprises les mieux positionnées en matière d’intelligence artificielle et aujourd’hui, la firme souhaite faire profiter le journalisme de cette expertise. En effet, Google vient de lancer une nouvelle suite d’outils pour les journalistes appelée « Journalist Studio ».

D’après les explications de Megan H. Chan, News Ecosystem Lead chez Google, cette nouvelle suite regroupe des outils qui doivent permettre aux journalistes de faire leur travail de manière plus efficiente, de manière plus sûre et de manière plus créative.

Google vous aide à analyser des données

Et en plus de lancer la suite, Google dévoile deux nouveaux outils qui utilisent le savoir-faire de la firme de Mountain View en matière d’IA. L’un de ces outils est Pinpoint.

« Pinpoint aide les journalistes à parcourir rapidement des centaines de milliers de documents en identifiant et en organisant automatiquement les personnes, organisations et lieux les plus fréquemment mentionnés. Au lieu de demander aux utilisateurs d’appuyer à plusieurs reprises sur «Ctrl + F», l’outil aide les journalistes à utiliser la recherche Google et Knowledge Graph, la reconnaissance optique des caractères et les technologies de synthèse vocale pour rechercher dans des fichiers PDF, des images, des notes manuscrites, des e-mails et des fichiers audio numérisés », indique Megan H. Chan.

Pinpoint a déjà été utilisé par USA TODAY pour faire des recherches sur 40 600 décès liés au COVID-19 en lien avec des maisons de retraite. Le Washington Post a aussi utilisé cet outil pour faire des recherches sur la crise des opioïdes aux États-Unis. Et aux Philippines, Pinpoint a été utilisé pour analyser des documents de la CIA datant des années 70.

Actuellement, les journalistes peuvent mettre en ligne et analyser des documents en anglais, français, allemand, italien, polonais, portugais et en espagnol. Google a également formé un partenariat avec plusieurs acteurs afin de mettre en ligne des documents qui seront accessibles à tous les journalistes.

Le second outil lancé par Google avec Journalist Studio s’appelle The Common Knowledge Project. En substance, cet outil agrège une énorme quantité de points de données afin de permettre aux journalistes de générer des graphiques sur les problèmes importants dans les communautés locales. Ces graphiques, qui sont interactifs, peuvent ensuite intégrés sur les sites web. Actuellement, cet outil est en beta et n’inclut encore que des données américaines.

Une trousse à outils

En plus de ces deux outils qui permettent aux journalistes de profiter des infrastructures et du savoir-faire de Google, Journalist Studio regroupe aussi des outils existants qui peuvent être utiles pour les journalistes. Parmi ceux-ci, il y a par exemple Advanced Protection Program, un programme qui vous permet de bénéficier d’une protection renforcée de votre compte Google et de votre smartphone Android si vous estimez que vous pourriez être la cible d’un piratage.

Journalist Studio inclut aussi Fact Check Explorer, qui permet aux journalistes de trouver rapidement la vérification d’une information, ainsi que Google Trends et Project Shield. Ce dernier est un outil créé par Google pour aider les médias à se protéger des attaques DDoS.