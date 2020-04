Google lance un fonds d’urgence pour aider les médias locaux

C’est un des paradoxes de la crise actuelle. Les citoyens sont en demande d’une information locale de qualité pour les aiguiller dans leurs prises de décision au quotidien. Cela devrait donc être une période faste pour les médias mais ça n’est pas du tout le cas. Les journaux sont notamment touchés et les ventes au numéro ont tendance à diminuer radicalement en raison des mesures de confinement. Le marché publicitaire est lui aussi impacté et fait diminuer les recettes.

Les conséquences ne se font pas attendre aux États-Unis, où certains ont déjà procédé à des réductions d’effectif ou carrément fermé leurs portes. Conscient du problème, Google a décidé d’agir en mettant en place un fonds d’urgence destiné à leur venir en aide. On ignore pour l’heure le montant qui sera alloué à cette mission, mais Richard Gingras, vice-président de Google pour les news, en a dévoilé les contours dans un billet de blog.

L’entreprise entend fournir des liquidités à des médias comprenant entre 2 et 100 journalistes. Ces organes de presse doivent produire des informations locales. Les montants alloués iront de quelques milliers de dollars pour les rédactions modestes à des dizaines de milliers pour les plus grandes.

Facebook a fait un don de 100 millions de dollars aux entreprises de presse

Google va également donner un million de dollars au International Center for journalists, ainsi qu’au Dart Center for Journalism and Trauma de l’école de journalisme de Columbia. Cette organisation vient en aide aux journalistes qui travaillent dans des zones de conflits violents.

Cette initiative rejoint celle de Facebook. Fin mars, l’entreprise de Mark Zuckerberg a annoncé qu’elle allait faire un don de 100 millions de dollars pour les entreprises de presse qui travaillent pour donner des informations fiables sur la pandémie de coronavirus.

Pour candidater au fonds de secours de Google, vous devez remplir ce formulaire. Vous retrouverez plus d’informations sur les conditions pour candidater ici.