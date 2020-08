Google lance un service pour faciliter le développement d’applications sous Chrome OS

Depuis quelques mois, les ventes de Chromebook augmentent considérablement. Dû au confinement ou non, Google compte bien conserver cette courbe à la hausse et pousse les développeurs à créer davantage d’applications dédiées à ce système d’exploitation. Cette semaine, la firme de Mountain View a officialisé l’ouverture du site chromeos.dev, qui agit comme une plateforme pleine de ressources en rapport avec Chrome OS afin d’aider les développeurs à créer sans limites.

Comme Apple le fait avec son logiciel Xcode et son propre langage de programmation, Swift, Google désire privilégier les applications Chrome OS avec son site dédié. Un article de blog a été publié mercredi sur ce sujet par la firme de Mountain View. On peut notamment lire : « Alors que notre nouvelle réalité crée un besoin accru d’applications utiles et attrayantes sur les appareils à grand écran, nous travaillons dur pour rationaliser le processus en rendant Chrome OS plus polyvalent, personnalisable et intuitif ».

127% de ventes en plus pour les Chromebook.

Cette plateforme arrive au bon moment, puisque les Chromebook connaissent un essor considérable. Les ventes ont augmenté de 127% par rapport à l’année dernière, rien que sur la période entre mars et juin. À titre de comparaison, les ventes des autres ordinateurs portables n’ont augmenté que de 40%. En plus de la présentation de chromeos.dev, Google a annoncé mercredi la compatibilité de l’émulateur Android avec ChromeOS. Ce dernier sera uniquement disponible pour les propriétaires de Chromebook.

Il semblerait que Google marche sur les pas d’Apple en déployant son propre environnement d’applications et de développeurs focalisés sur son système d’exploitation. Voici ce à quoi ressemble chromeos.dev : « ChromeOS.dev, disponible en anglais et en espagnol (avec d’autres langues à venir), présente les dernières nouvelles, les annonces de produits, la documentation technique et des exemples de code d’applications populaires. Que vous soyez un développeur Web, Android ou Linux qui ne fait que commencer ou un expert certifié, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur ChromeOS.dev. »