Google Lens désormais intégré en natif sur iOS

Les utilisateurs de smartphones sous Android peuvent, depuis quelques mois maintenant, profiter de la fonction Google Lens, notamment depuis Google Assistant. L’application (également disponible en standalone) permet notamment de rechercher des informations sur un plat, d’ajouter des événements à un agenda, d’appeler un numéro, d’obtenir un itinéraire… tout cela, en scannant un texte ou même une image. L’app peut aussi identifier des plantes ou encore des animaux, pour découvrir par exemple la race d’un chien en particulier.

Du côté de chez iOS, les utilisateurs étaient également en grade d’utiliser ce même Google Lens, en passant depuis l’application Google Photos. Toutefois, via Twitter, Google annonce que la fonction est aujourd’hui disponible directement depuis l’application officielle Google sur iPhone. Ainsi, pour utiliser Google Lens, il suffit de cliquer sur la nouvelle icone correspondante, à droite du champ de recherche.

Cela permet d’ouvrir automatiquement Google Lens, et d’accéder à l’appareil photo du smartphone, pour scanner un document, un monument, un animal… Il suffit alors de pointer à l’écran la zone à scanner, et Google se chargera automatiquement de fournir les résultats web correspondant à ce qui a été analysé par la caméra. Pratique !

You’ve always wanted to know what type of 🐶 that is. With Google Lens in the Google app on iOS, now you can → https://t.co/xGQysOoSug pic.twitter.com/JG4ydIo1h3

— Google (@Google) 10 décembre 2018