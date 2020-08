Google Lens peut aider vos enfants à résoudre des équations

Durant la pandémie, les écoles sont fermées dans de nombreux endroits et de ce fait, les enfants doivent apprendre à la maison. Mais cela, bien évidemment, n’est pas aussi facile qu’il n’y parait. Cependant, aujourd’hui, certains outils disponibles en ligne ou sur nos smartphones peuvent aider les parents qui, en plus du télétravail, doivent aussi enseigner leurs enfants.

Et dans un billet de blog publié cette semaine, Google a évoqué quelques-uns des outils qu’il met à disposition de l’enseignement à distance. Parmi ces outils, il y a une nouvelle fonctionnalité de Google Lens qui permettra à l’utilisateur de résoudre une équation en scannant celle-ci avec la caméra.

Google Lens ne se contente pas de donner les solutions. L’application propose également un guide pas-à-pas qui peut servir de ressource pédagogique. Le moteur de recherche visuel de Google, qui permet par exemple de scanner un article pour le retrouver sur les sites de e-commerce, ou de connaitre le nom scientifique d’une plante, devient ainsi encore plus utile, en proposant cette fonctionnalité qui résout les équations.

De la réalité augmentée pour apprendre plus facilement ?

Sinon, Google annonce également des fonctionnalités en réalité augmentée qui permettra aux enfants de mieux étudier les STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) sur son moteur de recherche.

« La visualisation des concepts STEM peut être difficile sans laboratoires ni outils d’apprentissage pratique. Désormais, les étudiants peuvent voir du contenu 3D sur la recherche de près de 100 concepts STEM à travers la biologie, la chimie et plus encore à l’aide d’appareils Android et iOS compatibles. Si les élèves recherchent un « modèle mécanique quantique », ils peuvent voir un atome 3D de près et utiliser la réalité augmentée (RA) pour l’amener dans leur espace », indique la firme de Mountain View.