Google : les Pixel auront un système d’appel d’urgence à synthèse vocale

Google va commencer à utiliser sa technologie de synthèse vocale pour les appels d’urgence sur les smartphones Pixel. L’adresse exacte et le type d’urgence seront envoyés aux secours.

La synthèse vocale pour appeler les secours

Il n’est pas toujours possible de communiquer verbalement dans certaines situations d’urgence. Que ce soit pour une blessure, un accident, un incendie ou un appel à la police. Certaines personnes ne peuvent pas non plus parler pour diverses raisons comme un trouble de la parole ou bien encore parce qu’elles se trouvent dans une situation dangereuse ou sont blessées. Aussi, Google va lancer un service permettant d’appeler les secours sans avoir à parler. Ce service ne sera cependant pas disponible pour tout le monde, mais réservé aux possesseurs d’un smartphone Pixel.

Le système mis au point est assez simple. L’application proposera 3 boutons. L’un « Urgence médicale », l’autre « Incendie » et le troisième « Police ». En pressant l’un de ces boutons, l’application enverra un message en synthèse vocale donnant la direction exacte où se trouve la personne équipée du smartphone ayant réalisé l’appel d’urgence. Les secours correspondants (ambulance, pompiers ou police) seront alors envoyés sur place. L’application est décrite par Google comme « Conçue pour les situations dans lesquelles une personne a besoin de services d’urgence mais ne peut pas communiquer verbalement ».

En 2017 déjà, Google avait créé son application d’appel au secours qui envoyait automatiquement une carte de localisation lors d’un appel aux services d’urgence comme le 911 aux États-Unis. Cependant, la personne en détresse devait parler. L’ajout de la fonction synthèse vocale permet désormais d’aller plus loin en proposant aux personnes ne pouvant pas s’exprimer verbalement d’envoyer tout de même un message d’appel au secours.

Cette nouvelle fonctionnalité sera déployée uniquement sur les smartphones Pixel dans les mois à venir et ne sera disponible qu’aux États-Unis du moins dans un premier temps. Gageons que dans le futur d’autres applications proposeront des fonctionnalités similaires pour la France et sur d’autres smartphones.