Google Maps cache mystérieusement une île

Si comme nous, vous n’aviez jamais entendu parler de l’île Jeannette, on vous propose de la localiser sur Google Maps en suivant ce lien. Vous ne voyez rien ? C’est normal, Google Maps semble avoir mystérieusement caché cette île.

Une île est mystérieusement cachée sur Google Maps

Comme vous le noterez, l’île Jeannette est minuscule et ne fait que 3,3 km de superficie et se situe en pleine mer de la Sibérie orientale. Son point culminant se situe à 351 mètres et il n’y a absolument rien, quelques photos sur le web en attestent. On se demande donc pourquoi Google a masqué cette île et il n’en faut pas moins pour attiser les adeptes des théories en tout genre.

Beautiful Jeannette Island… waiting to be explored by us… our expedition should be able to contribute to its cartography pic.twitter.com/nVu2xkU6yQ — Luc Hardy (@luchardy) September 25, 2017

L’île Jeannette a été découverte en 1881 par l’expédition de la Jeannette, d’où son nom, et ne semblait pas avoir intéressé grand monde jusqu’à présent, mais de là à l’effacer… Il arrive fréquemment que des gouvernements sollicitent Google pour lui demander de flouter ou d’effacer certaines zones de son outil de cartographies et de nombreux pays y ont recours, comme les États-Unis, la Russie, la Corée du Nord et même la France, puisqu’il y a peu l’État a sollicité Google pour effacer les prisons des cartes, suite à l’évasion de Redoine Faïd.

Est ce le cas pour cette île ? Cache t’elle une base militaire secrète ? Nous n’avons pas la réponse à cette question, qui sait Google prendra peut-être la parole pour préciser qu’il s’agit d’un bug et remettre l’île Jeannette à sa place ! De cette manière, vous pourrez observer cette étendu de terre gelée.