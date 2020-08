Google Maps débarque sur Apple Watch et CarPlay

Depuis 2017, l’application Google Maps pour Apple Watch n’existe plus. Aujourd’hui, la firme de Mountain View signe son grand retour dans l’environnement Apple en retrouvant sa place sur watchOS mais sur le dashboard CarPlay. La version Apple Watch est largement similaire à ce que propose Google Maps avec son application mobile. Vous pouvez désormais obtenir les indications pour un itinéraire directement depuis votre montre, que ce soit en voiture, à vélo, à pied, et même à bord de transports en commun.

Deux intégrations réussies

La version watchOS a été adaptée à l’environnement de la montre connectée et de l’usage que l’on peut en avoir. Elle permet de connaître rapidement les heures d’arriver à un rendez-vous, et quand il faut partir. Sans oublier les indications en temps réel pour vous rendre à ce point précis. Il est possible d’enregistrer des lieux favoris comme le domicile ou le bureau. L’avantage de cette application est qu’elle communique parfaitement avec la version mobile. En effet, vous pouvez commencer à suivre un itinéraire depuis votre smartphone et continuer sur votre montre. Pratique.

En ce qui concerne l’adaptation de Google Maps à Car Play, la firme de Mountain View confie qu’elle est réussie. L’application découpe l’écran en trois parties, la carte sur la moitié gauche, ainsi que la direction à suivre et la gestion de la musique sur la partie droite. Pour les détenteurs de CarPlay vous pouvez dès à présent utiliser Google Maps dans votre voiture. En ce qui concerne l’application pour Apple Watch il semblerait qu’il faille encore attendre quelques semaines pour pouvoir la télécharger. Apple et Google attendent sûrement une version de watchOS 7 qui devrait arriver à la rentrée. Pour le moment, seule la bêta est disponible.

Jeff Williams, COO d’Apple, a déclaré à propos de ce système d’exploitation : « watchOS 7 regroupe des fonctions de suivi du sommeil, de détection automatique du lavage des mains, ainsi que de nouveaux types d’entraînement, et propose une toute nouvelle manière de rechercher et d’utiliser les cadrans, permettant ainsi à nos utilisateurs de se maintenir en forme, en bonne santé et de rester en contact avec leurs proches. »