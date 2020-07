Google Maps utilise la réalité augmentée pour nous localiser plus précisément

Comme Apple, Google propose une technologie pour aider les développeurs à créer des applications en réalité augmentée sur mobile. Et en même temps, la firme de Mountain View utilise déjà celle-ci afin d’améliorer son propre écosystème d’applications. Vous connaissez déjà Google Lens, une sorte de moteur de recherche visuel via lequel on peut obtenir des résultats en pointant la caméra vers un objet.

Et depuis l’année dernière, Google Maps profite également des avancées de Google en matière de réalité augmentée. Grâce à la fonctionnalité Live View, les piétons peuvent pointer leurs caméras vers les rues et obtenir des indications sur les directions sur l’écran. Ce mécanisme est extrêmement précis puisqu’en plus du GPS, celui-ci utilise également des estimations des distances obtenues grâce aux caméras de nos smartphones.

Comme le rappelle le site 9to5Google, lorsqu’on utilise la navigation en réalité augmentée sur Google Maps, l’application peut nous demander de pointer la caméra vers des bâtiments, des rues, etc. afin d’obtenir une géolocalisation plus précise. Et d’après ce même site, l’application de Google propose maintenant d’utiliser ce mécanisme de calibration si l’utilisateur souhaite que les indications soient plus précises (même si l’utilisateur n’a pas l’intention d’utiliser la navigation en réalité augmentée).

Plus de précision

En d’autres termes, pour calibrer la géolocalisation, Google Maps peut vous demander de pointer votre caméra vers des éléments de l’environnement. Mais pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité n’a pas été officiellement annoncée par la firme de Mountain View. D’après 9to5Google, celle-ci apparaîtrait sur certains smartphones qui sont compatibles avec la technologie AR Core. Pour y accéder, si cette fonctionnalité est arrivée sur votre smartphone, il faut appuyer sur le cercle bleu qui indique votre position, puis appuyer sur un bouton pour la calibration. Cette fonctionnalité ne sera probablement pas utilisée tout le temps, mais elle peut être utile lorsque l’utilisateur veut que Google Maps donne des indications plus précises.

Sinon, on rappelle que Google a récemment annoncé une nouveauté importante pour la réalité augmentée sur Android. Il s’agit d’une API qui permettra aux applications d’exploiter des cartes des profondeurs et des distances. Grâce à ces nouvelles données, ces applications peuvent proposer des animations plus réalistes. Par exemple, celles-ci peuvent afficher des objets virtuels qui se cachent et apparaissent derrière des éléments du monde réel.