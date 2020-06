Google modernise l’interface de son CMS Blogger

Étant donné que WordPress fait tourner la majorité des blogs et que Google soutient celui-ci de temps en temps, on a tendance à oublier que la firme de Mountain View propose aussi sa propre plateforme, Blogger. Et la bonne nouvelle, pour ceux qui utilisent Blogger, c’est que Google vient de moderniser le back-office sur le site web de celui-ci. Plus précisément, ce back-office du CMS de Google va s’harmoniser avec le langage graphique « Material Design » que la firme utilise déjà sur la plupart de ses produits.

« Depuis 1999, des millions de personnes se sont exprimées sur Blogger. Des articles détaillés sur presque toutes les variétés de pommes que vous pourriez imaginer à un blog dédié à l’art du blogging lui-même, la capacité de partager, de publier et de s’exprimer facilement sur le Web est au cœur de la mission de Blogger. Comme le Web évolue constamment, nous voulons nous assurer que toute personne utilisant Blogger a une expérience simple et intuitive de publication de son contenu sur le Web », lit-on dans l’annonce de la firme de Mountain View. Et en plus de cette modernisation de l’aspect de la plateforme, le site web devient également plus facile à utiliser sur les smartphones, grâce à un nouveau design qui s’adapte parfaitement aux petits écrans.

Une interface plus moderne pour Blogger : il était temps !

Pour le moment, cette nouvelle interface s’active lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « Essayez le nouveau Blogger ! » sur la barre latérale à gauche. Mais dès ce mois de juin, la nouvelle interface deviendra l’interface par défaut de plusieurs utilisateurs. Et durant les prochains mois, Blogger fera une migration progressive. Néanmoins, jusqu’à nouvel ordre, il sera toujours possible de revenir à l’ancienne version.

Google évoque notamment des changements pour l’affichage des statistiques, des commentaires, de l’onglet des publications, et des paramètres. Pour l’éditeur (qui permet de composer les billets), le nouveau Blogger inclut aussi la prise en charge des tableaux, une meilleure translittération et une expérience de téléchargement d’image / vidéo améliorée.

Malgré ces modifications, Blogger ne peut bien entendu pas prétendre rivaliser avec toutes les fonctionnalités qu’on peut avoir sur les CMS comme Wix ou WordPress. Néanmoins, pour ceux qui préfèrent cette plateforme pour sa simplicité, il s’agit d’un signal que Google n’a pas abandonné la plateforme.