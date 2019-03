Wix est ce qu’on appelle un Content Management System (CMS) qui permet de gérer son contenu en ligne. Pour faire plus simple, c’est une plateforme qui permet de créer et gérer facilement un site internet, de bout en bout et sans avoir besoin de compétences informatiques. Aujourd’hui, ce sont 109 millions d’utilisateurs qui utilisent cette solution pour gagner en visibilité sur internet, et la société est cotée en bourse sur le Nasdaq aux Etats-Unis.

Que ce soit pour créer un site web de présentation de votre activité ou pour une boutique en ligne, Wix offre des solutions adaptées qui permettent de créer un site internet pour cette activité en l’espace de quelques dizaines de minutes. Ces sites sont entièrement personnalisables, et la flexibilité est assez déconcertante. Si Wix connait aujourd’hui un tel succès, c’est parce que le service est abordable financièrement – voire gratuit pour la version entrée de gamme.

Pour vous aider dans votre décision, nous avons réalisé un tutoriel complet sur Wix avec notre avis ainsi que des tests sur chacune des fonctionnalités mises à disposition par le service. Entre l’App Market, la version mobile du site ou encore les modèles de sites disponibles (templates), nous allons dans le détail pour tout vous faire découvrir sur l’outil Wix.

Commençons notre avis Wix par un guide détaillé des fonctionnalités.

Tutoriel : créer un site Wix pas à pas

Inscription sur Wix

Comme nous l’avons dit plus haut, Wix est une solution qui permet de créer facilement un site internet – sans avoir besoin de connaissances en programmation. C’est aujourd’hui l’un des moyens les plus faciles pour gagner de la visibilité sur internet en seulement quelques minutes.

Comme vous pourrez le voir dans ce tutoriel Wix ci-dessous, il ne vous faudra que quelques minutes pour que votre site web soit en ligne. Nous avons pris le temps de détailler chacune des étapes pour vous rassurer dans le processus et montrer toutes les fonctionnalités disponibles. En étant rapide, vous pouvez créer une présence en ligne avec Wix en moins d’une demie heure. Ci-dessous dans notre avis Wix, la page pour démarrer son inscription.

La première chose à faire lorsque vous arrivez sur Wix est de créer votre compte. Comme tout le processus de création de site web via ce CMS (Content Management System), l’inscription se fait de manière très simple. Il vous suffit dans un premier temps de rentrer votre email ainsi qu’un mot de passe pour créer un espace personnel. Wix vous propose directement de commencer le processus de création de site web.

Pour commencer votre site Wix, c’est par ici :

Une fois que vous vous êtes inscrit, il faudra ensuite choisir le design du site internet que vous allez utiliser. Voici désormais dans ce tutoriel et avis Wix le début du processus de création de site web.

Choisir un modèle de site

A l’avenir, si vous voudrez créer un autre site web, vous pourrez le faire plus simplement depuis votre espace personnel. Ici, Wix se propose d’accompagner ses utilisateurs dans la création de leur premier site internet. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous de notre test Wix, la première étape consiste à définir si l’on souhaite créer un site « pour soi » (ou pour le compte d’un tiers), ainsi que le type de site que l’on souhaite créer.

Selon le type d’activité que vous souhaitez promouvoir (cf. liste ci-dessous dans notre avis Wix), Wix vous proposera plus de 500 modèles (templates) de sites pour vous faciliter le travail de création. Attention, vous pourrez ensuite choisir (ou non) de tout modifier sur le site. Mais l’idéal est de commencer avec une base, et de le personnaliser ensuite pour qu’il corresponde parfaitement à ce que l’on souhaite créer.

Une fois que vous avez rempli ces deux champs, Wix vous envoie ensuite sur la prochaine étape : vous avez le choix entre laisser l’outil d’intelligence artificielle de Wix (baptisé ADI) concevoir le site à vôtre place, ou vous pouvez le créer par vous-même à l’aide d’un template. La solution ADI est légèrement plus rapide, mais cela ne vous donnera pas parfaitement un résultat personnalisé : cela ne vous empêche pas par la suite de modifier le site qui a été généré par ADI. Dans cet avis Wix, nous avons fait le choix de ne pas utiliser ADI.

Si vous voulez maintenant vraiment créer un site sous Wix qui vous ressemble, et qui soit structuré d’une manière particulière (avec des pages, un blog etc), nous vous recommandons de partir sur la solution manuelle qui consiste à choisir votre modèle (template) disponible sur la plateforme – et le personnaliser ensuite. C’est ce processus que nous allons voir plus bas dans ce tutoriel et test Wix.

Si vous décidez de choisir le modèle de site web par vous-même (comme c’est le cas dans notre avis Wix), vous serez alors redirigé sur la page ci-dessous. Encore une fois, vous pouvez voir que le processus est très fluide, et que la succession des étapes se fait de manière très logique.

Etant donné que nous avions choisi de créer un « blog » dans les étapes précédentes, Wix nous redirige directement vers les modèles de sites de « blog ». Dans la base, ce sont plusieurs dizaines de blogs qui sont disponibles. Il faut voir ces modèles comme une base pour la création de votre projet, mais c’est ensuite à vous de le personnaliser (vous pouvez vraiment tout changer par la suite, nous le verrons plus bas dans ce test et avis sur Wix).

Selon le modèle de template que vous choisissez, il ne sera pas forcément « gratuit ». Comme vous pourrez le voir plus bas dans ce test Wix, la plateforme propose des sites basiques gratuits (comme les blogs). Mais si vous voulez par exemple créer un site e-commerce, il est obligatoire de partir sur un abonnement payant, ce qui implique par conséquent que le template ne sera pas gratuit.

Comme vous pouvez le voir dans l’impression d’écran ci-dessous de ce tutoriel Wix, cette page affiche désormais le menu Wix qui permet de naviguer entre les différentes sections. Parmi les onglets importants, on note :

« Mes Sites » : accès la liste de tous les sites que vous avez créé sur Wix

« Profil » : accès à tous les paramètres du compte, la facturation etc

Une fois que vous avez sélectionné le modèle de site qui vous servira de base, Wix vous affiche un aperçu global de cette maquette. Vous pouvez obtenir un aperçu de ce à quoi ressemble la base de ce site aussi bien sur ordinateur (cf. image plus bas) que sur mobile. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur la petite icône située en haut à gauche de l’écran pour passer en format mobile.

Passons dans cet avis et test Wix à l’éditeur.

Maîtriser l’éditeur de site Wix

Si vous êtes satisfait par le rendu global de ce modèle, il faudra cliquer sur « modifier ce site » pour qu’il soit enregistré parmi vos brouillons. Quand vous aurez cliqué sur ce bouton, il ne sera pas encore en ligne. Vous serez alors redirigé sur l’outil d’édition du site Wix.

Avant d’arriver sur cet éditeur de site internet, Wix affiche une pop-in qui permet de visualiser une vidéo de présentation de l’éditeur. Malheureusement, cette vidéo est en anglais uniquement, ce qui est dommage pour ceux qui ne maîtriseraient pas la langue de Shakespeare. Notre tutoriel Wix n’est rien d’autre qu’une présentation plus approfondie de cette vidéo, vous ne manquerez rien. Néanmoins, voici la vidéo en question, pour agrémenter notre avis Wix.

La prochaine étape est donc la découverte du fameux éditeur de site internet. Par défaut, deux sections viennent un peu encombrer l’éditeur de site Wix et donc il ne faut pas hésiter à les cacher pour faciliter la navigation. En l’occurence, sur le côté gauche de l’écran vous verrez un menu qui affiche la « structure du site » (avec notamment la base de données ou le back-end), et sur le bas de l’écran, une autre section qui affiche le code du site.

Si vous n’avez pas les bases en programmation, ces deux espaces ne vous servirons à rien et il suffit de cliquer sur les petites croix pour les faire disparaître de l’écran. Une fois que c’est fait, la base de votre futur site internet ressemblera à l’image ci-dessous dans notre avis sur Wix. A ce moment là, le site est toujours en « brouillon » et il n’est pas visible par le grand public sur internet.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus de notre template Wix, il vous sera alors possible d’éditer absolument toutes les sections du site. Wix est très fort parce qu’il permet vraiment une très grande flexibilité, bien plus qu’un WordPress par exemple. Le principe de l’éditeur de site Wix est qu’il s’agit de « Wysiwyg » (What you see is what you get).

Autrement dit, il vous suffit de cliquer sur la section que vous voulez changer pour l’éditer, la déplacer ou même la supprimer. L’outil est impressionnant parce qu’il est très réactif, et il n’y a aucune latence lors des modifications qui sont apportées sur le site. Par défaut, une sauvegarde automatique est faite dès lors que vous apportez une modification : même si la connexion internet se coupe, vous aurez donc les derniers changements apportés sur le template.

Utiliser le menu d’édition

Le menu de gauche qui est composé d’icônes permet de modifier la structure globale du site. Par exemple, le premier onglet permet de gérer le menu du site : vous pouvez changer les termes, rajouter des catégories, optimiser le SEO et les réseaux sociaux de ces pages. Ce n’est en revanche pas depuis ce menu composé d’icônes que vous pourrez naviguer entre les pages.

Pour ce faire, il faudra utiliser le menu horizontal tout en haut : sur la gauche de celui-ci, vous voyez quelle est la page active (dans le screenshot ci-dessous, la page active est : Accueil). C’est depuis ce menu déroulant que vous pourrez alors consulter vos différentes pages. Vous pouvez éditer chacune d’entre elles, de manière très simple et efficace.

Parmi les autres icônes utiles dans ce menu de gauche, on a par exemple l’une d’entre elles qui permet de modifier l’arrière plan du site internet Wix. Vous pouvez mettre une simple couleur, ou une image ou encore une vidéo en arrière plan. La personnalisation est donc à son comble, et encore une fois, très simple.

Ci-dessous, un autre onglet permet d’ajouter divers contenus spécifiques sur le site internet : des images, des galeries photo, des formes, des bandes ou des listes, de la musique, des vidéos, des icônes vers les réseaux sociaux ou encore des boutons. Pour prendre le cas des boutons, il suffit de choisir le format du bouton, cliquer dessus, et celui-ci s’affichera sur la page. Vous pouvez ensuite tout changer sur celui-ci : couleur, taille, texte etc.

Dès lors que vous déplacez des boutons (ou tout autre type de contenu), Wix affiche des lignes qui permet de facilement aligner les contenus par rapport à d’autres contenus présents sur le site. Cela permet de garder une bonne harmonie et une belle structure quand on rajoute du contenu.

App market Wix

L’App Market Wix, également appelé Wix App Market, est une section importante de la plateforme de création de sites web. Elle est accessible depuis le menu de gauche (voir screenshot ci-dessous), et elle est par définition adaptée au type de site que vous avez choisi de créer (pour rappel, nous avons créé un blog au tout début de ce tutoriel Wix).

Pour voir l’App Market de Wix, c’est ici :

Un peu à l’instar des plugins que l’on retrouve sur WordPress, cette libraire d’applications permet d’ajouter des fonctionnalités dynamiques sur son site internet. Le catalogue Wix recense plus de 250 applications qui sont toutes vérifiées par la société (pas comme WordPress où les éditeurs peuvent proposer sans validation leur application, ce qui peut parfois poser problème).

Au niveau de la tarification, certaines applications plus complexes impliquent qu’il faille payer une licence mensuelle pour pouvoir les utiliser. En général, la quasi-totalité des applications sont cependant gratuites, et mêmes les applications payantes ont un mode (limité) qui permet de les utiliser gratuitement.

Comme vous pouvez le voir dans le screenshot ci-dessous de notre test Wix, il y a des fonctionnalités de base gratuites comme un moteur de recherche interne au site, l’ajout d’un widget avec les photos du compte Instagram, ou encore l’ajout d’un formulaire de contact. Ce dernier est par défaut gratuit, mais il est limité à 10 champs maximum. Si vous voulez obtenir davantage de champs dans votre formulaire, le prix de cette application démarre à 3,99€.

Encore une fois, ces applications sont facultatives, et vous vous en sortirez très bien même si vous n’achetez pas d’applications payantes.

Pour ne pas laisser l’utilisateur face à ces centaines de widget sur l’App Market Wix, il y a des suggestions qui lui sont faites – et il peut toujours voir le nombre de téléchargement de chacune des applications pour voir la popularité (et l’importance) de chacune d’entre elles. En descendant un peu plus vers le bas, il y a aussi un classement par catégories : « Applis indispensables », « Réseaux Sociaux », « Formulaires », « Outils entreprises », « Photographie », « Boutique en ligne ».

Gérer le blog sur Wix

Quand vous créez un site internet Wix, il faut savoir distinguer deux choses : i y a d’une part les pages statiques que nous vous avons montré ci-dessus (comme la page d’accueil, la page du formulaire de contact, la page « à propos » etc), et d’autre part il y a le blog. Le blog se gère de manière très différente, et il est composé d’une succession d’articles que vous pouvez écrire par vous-même. Selon le modèle de site internet que vous aurez choisi, les articles de blog peuvent parfois être affichés sur la page d’accueil (comme c’est le cas avec le template que nous avons pris en exemple), ou encore sur une page dédiée (créée via l’éditeur du menu que nous avons présenté plus haut dans ce test et avis Wix).

Pour gérer le blog sur votre site Wix, rien de plus simple. Il faut aller dans le menu des icônes situé sur la gauche de l’éditeur de site, et cliquer sur celui qui ressemble à une pointe de stylo. Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous aurez accès aux différentes fonctionnalités présentées ci-dessous sur le screenshot. Vous pouvez soit directement créer un « post » (comprenez un « article »), soit « gérer les posts ».

Dans un premier temps, nous vous conseillons d’aller sur « gérer les posts » afin de paramétrer l’ensemble de votre blog. La première chose à faire est de changer le nom d’auteur qui vous a été attribué par défaut. Ce qui est un peu dommage, c’est que Wix ne permette pas vraiment d’avoir juste des contributeurs supplémentaires sur son blog.

Comme vous pouvez voir dans la deuxième image ci-dessous, une section « rôle et permission » de Wix permet de configurer uniquement des « administrateurs » pour le site. Autrement dit, ils pourront évidemment contribuer sur le blog, mais ils auront également accès à la gestion du site et à la facturation. En revanche, ils ne pourront pas supprimer le site, dupliquer le site, ou modifier les coordonnées de facturation.

Ci-dessous dans notre avis Wix, la section « rôles et permissions » qui est accessible depuis le menu du haut de Wix, via l’onglet « Paramètres ». Il est également possible de faire un transfert de propriétaire si vous voulez donner la propriété du site que vous avez été créé à une tierce personne. C’est pratique notamment dans le cas où vous mettez en place un site pour un tiers, et que vous lui confiez ensuite la pleine propriété de ce dernier.

Pour en revenir maintenant à la gestion du blog sur Wix, il est possible à tout moment de dupliquer, supprimer ou modifier les posts. La modification de post vous renvoie sur un éditeur de texte (le même que celui que vous utiliserez lorsque vous allez « créer un post »). Pour vous accompagner dans cette étape, passons désormais dans notre test et tutoriel Wix sur la partie « comment créer un post sur Wix ? ». Continuons désormais notre tutoriel Wix avec la création d’un article.

Créer un article sur Wix

Créer des articles de blog sur Wix est vraiment très simple, et le tutoriel que vous pourrez voir ci-dessous en dit long. En l’occurrence, quand vous cherchez à créer un post (depuis le menu de gauche avec les onglets, ou depuis l’outil de gestion du blog présenté ci-dessus), vous allez arriver sur la page présentée dans le screenshot ci-dessous.

Tout est explicité de manière très claire : il faut ajouter un titre, et ensuite il vous suffit de cliquer sur la section du dessous pour étoffer votre article. Vous avez plusieurs petites icônes en bas qui permettent d’ajouter des contenus plus spécifiques comme des photos, des vidéos, une galerie photos ou encore un extrait de code en html.

Quand vous souhaitez par exemple ajouter une image dans votre contenu, il faut cliquer sur le petit appareil photo pour que s’ouvre ensuite une nouvelle fenêtre (voir ci-dessous) qui permet alors de choisir ses images. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités : importer une image par vous-même, choisir parmi la banque d’images gratuite de Wix, ou acheter des images sur Shutterstock via l’outil Wix (2,99€ par unité).

Pour intégrer une vidéo sur votre article de blog, le principe est similaire : soit vous en importez une depuis votre ordinateur, soit vous pouvez choisir d’insérer facilement une vidéo YouTube, Viméo ou Facebook en copiant le lien. Ci-dessous dans notre avis sur Wix, un aperçu des images de la plateforme.

Vous pouvez également modifier les paramètres généraux du post, en cliquant sur le bouton « paramètres posts » situé en haut à droite de l’éditeur de text Wix. Cela vous ouvrira un petit menu sur la droite du site (cf. screenshot ci-dessous de notre test et tutoriel Wix) qui vous permettra de choisir tous les paramètres « invisibles » (mais importants) du site : catégorie dans laquelle vous souhaitez mettre le post, optimisation pour le référencement avec choix de l’URL, ou titre SEO, etc. Si vous ne comprenez pas un champs, Wix a ajouté une petite icône avec un point d’interrogation qui permet d’en savoir plus sur l’utilité de chacun d’entre eux.

Une fois que vous cliquez sur « Enregistrer et publier », l’article sera en ligne, visible sur le site. Attention, le site internet devra auparavant être officiellement « publié » pour qu’il soit visible par tous sur internet. Mais avant que le site soit mis en ligne, il faut également vérifier l’aspect que le site aura sur mobile. C’est le sujet de la prochaine partie de notre test et avis sur Wix.

Valider le site web sur mobile

Aujourd’hui, on ne peut plus penser son site web uniquement sur ordinateur. Par chance, tous les nouveaux modèles suggérés par Wix (au moment de la création de votre site web) sont « responsives ». Autrement dit, leur format s’adapte aussi bien sur ordinateur que sur mobile, ce qui facilite la navigation et la lisibilité des informations sur un petit écran.

Cependant, avec toutes les modifications que vous aurez apporté à la maquette de base, il faut quand même vous assurer qu’il reste lisible sur mobile. Evidemment, Wix a bien pensé les choses, et il va naturellement adapté vos modifications pour qu’elles soient le plus lisibles possibles sur un mobile. Mais pour s’en assurer, il faut que vous passiez l’affichage de l’éditeur de site en version mobile. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il faut cliquer sur l’icône mobile dans le menu situé en haut de l’écran comme vous pouvez le voir dans notre avis Wix ci-dessous.

Lorsque vous cliquez sur la première fois sur cet onglet, Wix va vous demander un certain nombre de préférences pour l’affichage de votre site internet. Comme vous pouvez le voir dans l’impression d’écran ci-dessous de notre test Wix, la première chose sera de définir l’affichage du menu sur mobile. Wix suggère trois propositions assez explicites, et vous pouvez en obtenir une simulation sur la droite. Wix vous demandera également comment vous souhaitez afficher les boutons vers les réseaux sociaux, ou encore un éventuel en-tête pour votre site.

Ensuite, vous arriverez sur un éditeur de site mobile, assez similaire à celui que vous connaissez déjà pour l’édition de site web sur ordinateur. Normalement, tous les blocs sur la page devraient être adaptés à votre site mobile, Wix ayant particulièrement travaillé ce point de vue là dans sa technologie. Néanmoins, vous pouvez quand même apporter quelques changements en utilisant le menu de droite. Il ne s’agit que de changement de mise en forme esthétique, car le contenu (des pages ou du blog) devra être modifié depuis l’espace affichant la version ordinateur.

Mettre le site en ligne

Une fois que vous avez validé l’apparence du site sur ordinateur et sur mobile, vous êtes maintenant prêts à le mettre officiellement en ligne. Il sera alors visible aux yeux de tous, et il sera indexé par les grands moteurs de recherche comme Google ou Bing. La première chose à faire est de définir l’URL à laquelle sera accessible votre site internet Wix.

Pour choisir le nom de domaine de votre site, il faudra aller dans le menu du haut sur l’onglet « Paramètres », et cliquer sur « Tableau de bord ». Ensuite, vous arriverez sur un écran où vous devrez sélectionner l’onglet « Paramètres », et vous arriverez alors sur l’interface présentée dans le screenshot ci-dessous dans notre test de Wix. C’est depuis celle-ci que vous pouvez changer l’URL / adresse du site. En cliquant sur « Gérer », vous pourrez alors définir l’URL qui vous plaira.

Toutefois, si vous restez dans le mode « gratuit », vous serez obligé de conserver le www.mondomaine.wixsite.com (un sous-domaine de wixsite.com). En revanche, si vous optez pour une formule payante qui inclut le « domaine gratuit », vous aurez alors le droit de choisir votre domaine, comme par exemple www.mondomaine.com.

A noter qu’en prenant la version gratuite, un bandeau situé en haut du site (cf. screenshot ci-dessous dans notre test et avis Wix) fait la promotion du service. Pour l’enlever, il faudra passer à une version payante. Dans tous les cas, la version gratuite permet déjà d’avoir un site fonctionnel en ligne, et c’est un bon début. Pour ceux qui en auraient une utilisation professionnelle, nous ne pouvons que leur conseiller d’acheter un domaine et enlever le bandeau publicitaire.

Passons désormais à la tarification dans notre avis Wix.

Prix chez Wix

Au delà de vous aider à créer un site internet, Wix se positionne également comme un service d’enregistrement de nom de domaine et d’hébergement en toute simplicité. Il s’oppose ainsi à des services comme OVH ou Amazon qui obligent leurs clients à avoir un minimum de compétences pour gérer des serveurs et associer un nom de domaine. Et pourtant, Wix n’est pas forcément plus cher que tous les concurrents.

Vous pouvez retrouver tous les prix de Wix ici :

Comme vous l’avez vu dans notre test Wix plus haut, il y a tout d’abord une formule gratuite pour ceux qui acceptent d’avoir un site internet sans nom de domaine indépendant (qui sera en www.mondomaine.wixsite.com) ainsi que des publicités sur celui-ci. Pour ceux qui n’ont qu’une utilisation limitée de leur site internet, c’est un bon moyen d’avoir un site gratuit – et quand même d’une certaine taille pour un prix nul. C’est une solution qui plaira forcément.

Dès lors que vous souhaitez avoir une utilisation un peu plus professionnelle de votre site web Wix, nous ne pouvons que vous conseiller d’aller sur une offre payante. Vous ne payerez pas plus cher qu’ailleurs chez Wix. Si vous avez déjà un nom de domaine enregistré chez un autre bureau d’enregistrement, vous pouvez partir sur l’offre « Connect Domain » à 4,08€ par mois, qui inclut un service d’hébergement.

Si vous n’êtes pas du tout familier avec l’hébergement, il faudra prendre au minimum la formule « Combo » qui permet d’associer le nom de domaine et l’hébergement. Pour vous, il n’y a vraiment rien qui change : vous choisissez votre nom de domaine et le site est directement relié et en ligne – c’est très simple. Vous n’avez qu’à payer, et Wix s’occupe de faire toute la manipulation.

Pour ceux qui veulent ensuite davantage de fonctionnalités (comme le Site Booster pour optimiser son référencement et le Form Builder pour créer des formulaires de contact à rallonge) ou qui veulent s’assurer que leur site internet soit disponible à tout moment, malgré un fort trafic (bande passante), il faudra payer un peu plus. La version Unlimited conviendra très bien pour un site professionnels pour des petites entreprises et des indépendants. Une version dédiée pour un site e-commerce est aussi disponible sur Wix, à un prix légèrement supérieur.

Pour vous donner notre avis sur Wix concernant ces prix, ils s’avèrent très raisonnable – et cela vous reviendra beaucoup moins cher que si vous passez par un développeur qui vous facturera pour un site, pour la maintenance, et pour l’hébergement. Wix est une très bonne solution pour créer un site internet de qualité en toute simplicité, et à un prix accessible.

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus de notre tutoriel Wix, toutes les offres payantes viennent avec une période d’essai de 14 jours. Vous pouvez donc à tout moment pendant les deux premières semaines décider de résilier votre abonnement si vous jugez que le service Wix n’est pas à la hauteur de vos attentes.

Conclusion : mon avis sur Wix

Pour ceux qui veulent se lancer sur internet, Wix est un outil très efficace pour créer un site internet. On ne peut pas lui enlever le fait qu’il soit accessible, fluide et très flexible. Grâce au système d’édition WYSIWYG (What you see is what you get) qui permet de structurer comme on le souhaite son site en déplaçant des blocs (cf. tutoriel Wix ci-dessus), il devient très facile de personnaliser les modèles de sites qui sont proposés. De ce point de vue là, c’est beaucoup plus facile à modifier qu’un site qui tournerait sous un autre CMS comme WordPress par exemple.

Pour commencer sur Wix, c’est ici :

Alors qu’un WordPress propose une vaste librairie de plugins / applications qui permettent d’ajouter des milliers de fonctionnalités sur un site, Wix est beaucoup moins dans l’excès – ce qui limite parfois les fonctionnalités, mais ce qui permet surtout de n’avoir que les plus utiles. Avec un catalogue d’environ 250 applications sur l’App Market Wix, vous aurez l’essentiels des fonctionnalités qui permettent d’avoir un site à la hauteur en ce moment.

Comme vous pouvez le voir, notre avis Wix est très positif, parce que c’est une solution qui se prend facilement en main, et qui permet de créer un site web en moins d’une heure – sans connaissances informatiques requises. Pour ceux qui veulent personnaliser un maximum leur site web, il faudra peut-être passer quelques heures en plus à le travailler, mais pas plus.

Ce n’est pas une surprise si aujourd’hui plus de 109 millions de personnes utilisent Wix de manière régulière pour leur site. Au niveau de la tarification, Wix a l’avantage de fournir une solution gratuite pour ceux qui veulent s’essayer à un site internet (avec cependant quelques publicités et un nom de domaine associé à Wix). Pour ce qui est des formules payantes, Wix n’est pas plus cher que si vous installiez votre site vous-même sur un serveur (en incluant les frais de nom de domaine et l’hébergement). Encore un point qui nous fait avoir un avis positif sur Wix.

Si vous avez un avis sur Wix, n’hésitez pas à le partager !