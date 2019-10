Google modifie l’affichage des résultats de recherche sur ordinateur

Ces types de changements ont beau être des détails, ils seront certainement remarqués par tous, tellement nous en sommes habitués. L’affichage des résultats de recherches de Google va changer dans leur version destinée aux ordinateurs. Google souhaite en effet déployer son nouvel affichage initié sur la version mobile de son moteur de recherche. Voyons ensemble quels changements seront à noter.

Google revoit ses résultats de recherche et met fin à l’URL en verte

Il faut dire que la version web des résultats de recherches de Google est presque historique : nous nous souvenons de ses débuts comme nous nous souvenons de l’arrivée d’internet : l’histoire est trop vague et trop lointaine, mais il est certain que la barre d’URL située en dessous du titre de chaque résultat de recherche est devenue normale, voire mythique pour tous les utilisateurs de Google.

Pourtant, cette fameuse URL verte est amenée à disparaître, à en croire les actuels tests menés par Google. Dans un article publié sur 9to5Google, nous pouvons nous rendre compte que cette phase d’expérimentation d’un nouvel affichage Google ressemble à deux gouttes d’eau au projet mené et totalement déployé sur la version mobile.

En réitérant sa volonté itiniale, Google indique toujours que son nouvel affichage permettra notamment de rendre plus lisible les résultats. Plus tôt cette année, Google avait d’ailleurs parlé au sujet de la suppression de cette URL verte, au profit d’un affichage réduit et de couleur noire. « Avec ce nouveau design, la marque d’un site Web peut être à l’avant-plan, vous permettant de mieux comprendre d’où provient l’information et quelles pages ont ce que vous recherchez », expliquait le moteur de recherche.

Google démocratise l’affichage du favicon

Outre la suppression de l’URL verte, Google mise sur l’affichage des « favicons », permettant de reconnaître assez rapidement l’adresse du résultat de recherche. Ces petits logos, dont la plupart des sites disposent aujourd’hui, permettent déjà aux utilisateurs mobile d’identifier le site du résultat de recherche en question.

Nos confrères de 9to5Google ont pu accéder à la version d’essai du nouvel affichage de Google, et voici le résultat :