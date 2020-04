Google News : une section est désormais dédiée à la pandémie de coronavirus

La pandémie de coronavirus fait naître de nombreuses interrogations et inquiétudes partout dans le monde. Surtout, tout va très vite et une information qui semble vraie un jour, l’est un peu moins le lendemain. Des milliards de personnes à travers la planète sont donc en quête de nouvelles sur l’évolution de la maladie. En pareils cas, le premier refuge est bien souvent d’effectuer une recherche sur Google.

Le géant du web est donc bien conscient de sa responsabilité, d’autant que de nombreuses fake news circulent un peu partout sur Internet. Le moteur de recherche a décidé de créer une section dédiée au Coronavirus sur Google Actualités. Les nouvelles sont organisées par sujet, ce qui permet de suivre la crise en cours dans toutes ses différentes facettes.

Elle rassemble aussi les dernières informations au niveau mondial comme au niveau local. Cette fonctionnalité permet notamment d’accéder très vite aux dernières recommandations d’instances officielles et notamment de l’OMS en ce qui concerne la prévention, les symptômes et le traitement du COVID-19. Elle est bien disponible en France en version web mais on peut aussi la retrouver sur iOS et Android.

Google s’engage contre la désinformation

Mais Google ne s’arrête pas là comme il s’en est expliqué dans un billet de blog dédié. La firme de Mountain View s’adresse aussi aux personnes qui ne sont pas forcément familières de son agrégateur d’informations. Les internautes qui recherchent directement sur le moteur de recherche auront accès aux nouvelles les plus récentes sur la maladie et ma compagnie explique s’efforcer de sélectionner des sources « largement fiables ».

Google Assistant est également régulièrement mis à jour pour fournir des informations concernant le coronavirus dans le monde entier sur smartphone. Pour les enceintes connectées, cette fonctionnalité n’est pour l’heure disponible que dans dix langues.

Des dizaines d’émissions sur le sujet sont par ailleurs disponibles sur Google Podcasts. La compagnie espère que ces programmes permettront de prendre le temps de mieux comprendre ce qui est en train de se jouer et de connaître « les différents aspects de la crise du coronavirus ».

Google a aussi récemment décidé de passer à l’action pour contrer la désinformation en supprimant les vidéos YouTube qui établissent un lien entre la 5G et la diffusion du coronavirus.