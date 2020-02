Google offre des clés Titan pour protéger la présidentielle américaine

À 9 mois de la prochaine élection présidentielle aux États-Unis, les plateformes en ligne définissent de nouvelles politiques et de nouveaux règlements afin de mieux s’armer contre les campagnes de désinformation qui, comme en 2016, pourraient interférer avec les campagnes.

Twitter, par exemple, a récemment annoncé son nouveau règlement concernant l’utilisation des deepfake pour créer des contenus de désinformation.

Google, quant à lui, va encore plus loin, en distribuant des clés de sécurité.

La firme de Mountain View a fait de la sécurité des comptes en ligne l’un de ses chevaux de bataille. Google vend des clés de sécurité Titan et récemment, celui-ci a également décidé de publier en open source un logiciel permettant de créer des clés de sécurité.

Google veut protéger les comptes des politiciens et des équipes de campagne

Durant les périodes de campagne électorale, les politiciens sont souvent la cible d’attaques informatiques. Et pour renforcer la sécurité des personnes impliquées dans la présidentielle aux États-Unis, cette année, la firme de Mountain View va coopérer avec la Defending Digital Campaihns, une ONG dont la vocation est de protéger les élections contre les menaces en ligne.

Avec cette ONG, Google va offrir des clés de sécurité Titan aux équipes de campagne.

Mais en plus de cela, Google propose également à ceux-ci d’intégrer son programme de protection avancé, qui permet de bénéficier de la meilleure sécurité possible sur les services Google et sur les smartphones Android.

« Des candidats aux démarcheurs, chaque membre d’une campagne doit comprendre comment ajouter des couches de sécurité supplémentaires et protéger ses informations. Nous recommandons à toutes les personnes associées à des campagnes politiques de s’inscrire à notre programme de protection avancée, qui regroupe toutes nos options de sécurité de compte Google les plus efficaces. La protection avancée est disponible pour les comptes personnels et G Suite et nous recommandons aux membres de la campagne d’inscrire les deux types de comptes dans le programme, qu’ils peuvent désormais inscrire instantanément avec leur Android ou iPhone », explique Mark Risher, Senior Director for Account Security, Identity, and Abuse, chez Google. Ce programme, par exemple, pourrait bientôt empêcher l’installation de fichiers .apk sur les smartphones Android des personnes inscrites, ce qui transformerait Android en un système fermé à la iOS sur les appareils des personnes concernées.

Visiblement, Google s’attente vraiment à ce que ces personnes soient la cible de hackers. En effet, la firme de Mountain View conseille aux équipes de campagnes et aux services politiques de nommer une personne qui sera responsable de la mise en place de tous les dispositifs de sécurité en ligne nécessaires.