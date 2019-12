Google permet désormais d’ajouter des films et séries dans une Watchlist

Une Watchlist sur Google ?

Le géant Google n’en finit plus d’améliorer son indispensable moteur de recherche, et c’est aujourd’hui une nouvelle fonction « Watchlist » qui est en cours de déploiement du côté du géant américain. Une fonction qui se destine évidemment aux amateurs de films et de séries, qui vont donc pouvoir enregistrer divers contenus à visionner, pour ne plus jamais louper ce film immanquable évoqué lors d’une soirée entre amis et qu’on n’a oublié depuis…

Une fonction qui s’affiche directement au sein même de Google Search, dès lors que l’on recherche un film ou une série. Si le contenu en question est disponible sur YouTube, Google affiche également un bouton « Watch Now », qui permet de visionner aussitôt (de manière payante) le film en question.

Pour retrouver facilement les films et séries à ne pas manquer

Si le contenu recherché n’est pas disponible sur la plateforme de Google, mais plutôt au cinéma, Search affiche un bouton « Get Tickets« , pour acheter au plus vite un billet pour aller voir le film en salles.

A chaque fois, Google Search permet de mettre le film ou la séries dans une « Watchlist », qui s’affichent alors avec leur affiche, pour retrouver facilement les différents contenus que l’on souhaite regarder ultérieurement. Un bouton « Watched It » permet également de signifier à Google (et à soi-même) que l’on a déjà vu le film ou la série en question. Pratique !

Cette « nouvelle » fonction est actuellement en cours de déploiement, et certains utilisateurs ont d’ores et déjà accès à cette dernière. A l’heure actuelle, elle reste toutefois réservée à la version web de Google Search, via mobile, ainsi qu’à l’application Google pour Android comme pour iOS. Pour retrouver les éléments placés dans sa Watchlist, il suffit simplement de taper « My Watchlist » sur Google. On espère quand même que cette feature sera disponible chez nous pour d’ici l’arrivée en salles de Deadpool 3…