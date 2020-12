Google Photos dévoile deux bonnes idées pour revivre ses souvenirs

Depuis 2015, Google propose une fonctionnalité intéressante qui permet depuis Maps de retracer une journée de votre choix en vous remémorant les endroits que vous avez visités, le parcours que vous avez effectué, etc. Désormais Maps s’allie à Google Photos pour proposer encore plus de détails en affichant les lieux où vous avez pris des photos. Si vous voulez vous remémorez une journée où le Covid-19 n’existait pas, vous pouvez simplement le faire depuis Maps et désormais en images.

La mise à jour est actuellement en cours de déploiement, mais certains ont déjà la possibilité d’utiliser cette nouvelle fonction. Pour vérifier si vous en faites partie, il suffit de vous rendre dans l’application Photos, puis dans l’onglet « Recherche » pour enfin appuyer sur la carte. Évidemment, vous pouvez demander de masquer vos trajets, tout le monde n’a pas forcément envie que Google puisse si facilement cartographier les allées et venues de chacun.

Google Maps et Photos en perpétuelles évolutions.

Au fur et à mesure, Google Maps devient bien plus qu’une simple application de cartographie. Après son changement de logo, et l’ajout d’instructions toujours plus précises, Google Maps est aujourd’hui un service ultra complet qui ne cesse d’évoluer. Google reste tout de même particulièrement discret lors du déploiement de ce genre de nouveautés, il faut dire que la surveillance est à un haut niveau pour permettre de proposer un tel service, ce qui est susceptible d’effrayer certains utilisateurs.

Dans un récent rapport, nous avons pu lire que Google Maps est classée 30e sur les 47 entreprises qui récoltent le plus de données personnelles à leurs utilisateurs. Facebook occupe évidemment la première place, et Instagram le seconde. Maps est le seul service développé par Google à figurer dans ce classement, ce qui est étonnant vu la quantité énorme de solutions imaginées par Google, sans parler des sociétés tierces rachetées.

De son côté, Google Photos vient de présenter une superbe nouveauté pour son option « Souvenirs ». Grâce à l’IA, Google Photos permet désormais de transformer vos photos avec un effet 3D parallaxe qui donne l’impression que l’image s’anime.