Google Maps dévoile de nouvelles fonctionnalités qui devraient déjà exister

Les applications de navigation que ce soit Waze, Plans, ou encore Google Maps, font désormais parti de notre quotidien. Ces services peuvent vous être utiles dans de nombreuses situations, par exemple pour trouver une adresse précise, pour retrouver son chemin, connaître le périmètre autorisé en cas de confinement, et bien plus encore. Parmi ces nombreuses applications, Google Maps est très certainement la plus évoluée.

Pour rappel, Google est également propriétaire de Waze. La firme de Mountain View domine donc largement le secteur de la navigation. Pourtant ces services peuvent encore être optimisés, c’est pourquoi, régulièrement, Google Maps reçoit de nouvelles mises à jour. La prochaine devrait s’attarder sur les problématiques rencontrées lorsque vous utilisez Maps en ville. Si vous avez déjà utilisé Google Maps pour trouver une adresse précise en pleine ville, vous savez tout comme nous que le service pourrait encore être amélioré. Dernièrement, Google vantait de nouvelles fonctionnalités dopées à l’AR, toutefois, ses utilisateurs attendent des changements plus évidents et plus simples.

Google Maps déploie des nouveautés évidentes.

Le manque d’information précise porte parfois préjudice à l’application de navigation. L’utilisateur doit toujours garder son instinct pour tenter de transcrire les informations de l’application dans le monde réel. Par exemple, on peut se demander si nous sommes bien sûr le bon trottoir, si nous sommes bien du bon côté de la rue pour trouver le numéro en question, et plein d’autres détails de ce genre qui parfois compliquent nos recherches.

Dans un futur très proche, Google assure qu’une mise à jour sera déployée afin de vous donner toutes ces informations bien plus précises. Un coup d’œil rapide vous permettra de savoir exactement où vous êtes, puisque vous verrez les numéros de rue directement sur la carte. Les passages piétons seront également clairement indiqués, ce qui devrait améliorer votre expérience de navigation lorsque vous débarquez dans une nouvelle ville. Toutes les villes ne bénéficieront pas de ces nouveautés en même temps, le déploiement se fera de manière progressive.