Google Photos : certaines options gratuites vont bientôt devenir payantes

Google semble décidé à rentabiliser son application Photos. Intégrée à tous les smartphones Android, cette application permet de synchroniser ses photos en continu et de manière illimitée.

Loin d’être un simple outil de stockage en ligne, Google Photos est aussi un puissant outil de retouche. Filtres, recadrage, retouches, l’application regorge de fonctionnalités permettant aux amateurs de photo d’éditer leurs clichés en un tour de main.

Jusqu’à maintenant gratuites, certaines de ces fonctions pourraient bientôt devenir payantes. C’est en tout cas ce que semblent avoir découvert des spécialistes de XDA Developers ainsi que nos confrères d’Android Police.

Google Photos : certaines fonctions réservées aux abonnés à Google One ?

Les deux sources indiquent avoir trouvé des informations importantes dans des fichiers de la dernière mise à jour de l’application Google Photos. On peut y lire :

Débloquez plus de fonctions de retouche et XX Go de stockage (capacité non précisée) avec un abonnement Google One.

Débloquez cette fonction (non précisée) et plus encore en devenant membre Google One.

Souscrivez à un abonnement Google One pour profiter de nouvelles fonctions.

Si vous êtes un membre Google One, vous aurez accès à des fonctionnalités de retouches supplémentaires.

Selon Android Police, certaines fonctions de retouche sont déjà réservées aux abonnés Google One. Le média explique par exemple que le filtre Color Pop n’est pas disponible si vous n’êtes pas abonnés.

Pour rappel, Google One est le service de stockage en ligne regroupant les fichiers de Google Drive, Google Photos et Gmail. Les formules payantes s’étendent de 2,99€/mois pour 200 Go à 20 To pour 99,99€/mois.

Pour l’heure, Google n’a pas confirmé que certaines options de retouche de Google Photos seraient réservées aux abonnés. Pas sûr que les utilisateurs accueillent cette nouveauté avec le sourire.

De nombreuses alternatives

Ce passage à une offre en partie payante semble risqué pour Google. Car les applications de retouche photo ne manquent pas sur le Play Store. Surtout, certaine d’entre elles sont multi-support. Parmi les plus connues, on trouve, bien sûr, Adobe Lightroom, VSCO ou encore Snapseed, une application détenue par… Google. D’ailleurs Snapseed est directement accessible via Google Photos.

Rien n’empêche donc les utilisateurs de retoucher leurs photos sur une application tierce et de la sauvegarder sur leur smartphone. La synchronisation s’effectuera automatiquement, aussi les clichés retouchés se retrouveront sur Google Photos, gratuitement. Raison de plus pour s’étonner de cette stratégie de Google. Quoique. Récemment, Google a limité la synchronisation automatique des photos depuis certaines applications, dont de nombreuses applis de retouche. Malin.