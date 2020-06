Google photos supprime la sauvegarde automatique sur plusieurs applications.

Google photos fait peau neuve avec un nouveau design et quelques modifications qui risquent d’impacter l’utilisateur. En effet, la sauvegarde automatique des photos ne sera plus assurée comme elle l’était auparavant. Pour en bénéficier, il conviendra de réactiver cette option dans les paramètres du smartphone.

En effet jusqu’alors, Google photos avait toujours sauvegardé par défaut les photos provenant des applications de messagerie et des réseaux sociaux. Cela permettait de les retrouver plus rapidement rangées dans un album photos dédié à chaque service.

Cette option n’est plus active par défaut et l’utilisateur manuellement intervenir dans les paramètres pour pouvoir revenir à la situation antérieure et ne plus se soucier de la sauvegarde. Toutefois ce changement présente un avantage, celui de ne pas saturer la mémoire du téléphone et de sélectionner manuellement les photos qui méritent réellement d’être conservées.

Une décision prise en raison de la crise sanitaire

Google explique avoir pris cette décision suite à la crise sanitaire qui a entraîné un échange de photos beaucoup plus important que d’habitude. Ce changement semble être temporaire et Google espère ainsi baisser l’utilisation des ressources d’internet. Cette modification semble toutefois arriver un peu tard comparée à l’évolution de la crise sanitaire. Les problèmes de saturation du réseau internet ayant été constatés au plus fort de la crise lors du confinement généralisé dans plusieurs pays.

Le site XDA developers indique que la liste complète des applications concernées n’est pas disponible, mais il met à disposition les noms des principales :

Facebook

Helo

Instagram

LIGNE

messages

Messager

Snapchat

Twitter

Viber

Whatsapp

Les sauvegardes réalisées préalablement à la mise à jour ne sont pas affectées par ces modifications. Vous devrez désormais choisir entre réactiver manuellement l’ancienne sauvegarde automatique pour avoir l’esprit tranquille ou bien choisir au cas par cas d’enregistrer chaque photo.

Une autre option apportée part cette mise à jour est l’apparition d’un bouton sourdine sur les vidéos pour permettre à l’utilisateur de la regarder et de couper le son directement sur l’écran tactile. Cette option est déployée au fur et à mesure et n’est pas encore disponible sur tous les smartphones.