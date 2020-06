WhatsApp présente quelques nouveautés comme l’intégration d’autocollants animés

Un tout nouveau rapport publié par WABetaInfo révèle une nouveauté concernant WhatsApp. En effet, le service de messagerie instantanée appartenant à Facebook prévoit d’intégrer de nouvelles fonctions comme la possibilité de rechercher facilement un message en fonction de sa date.

Mais la véritable nouveauté tant attendue des utilisateurs est l’intégration des autocollants animés. En effet, les discussions WhatsApp peuvent parfois être un peu trop fade et grâce à cette fonctionnalité, elles devraient retrouver un peu de saveur. Pour les utilisateurs de la version bêta 2.20.194.7 sur Android et 2.20.70.26 sur iOS, ils peuvent déjà profiter cette fonction.

Pour le moment, l’intégration est encore bancale, mais devrait se stabiliser au cours des prochains jours, et on l’espère arriver sur les versions finales d’ici peu. Pour le moment, les utilisateurs ayant accès aux autocollants bénéficient de 5 packs : Rico’s Sweet Life, Moody Foodies, Chummy Chum Chums, Playful Piyomaru et Bright Days.

Comme on l’a dit, il manque quelques réglages pour que l’intégration soit parfaite. Par exemple, à ce jour les autocollants ne s’animent qu’une seule fois lorsqu’ils sont envoyés. Par la suite ils devraient s’animer en boucle. Une fois que ces réglages auront été réalisés, WhatsApp pourra alors commencer à déployer cette mise à jour sur les versions stables.

WhatsApp innove en permanence et s’inspire énormément des modèles asiatiques. La semaine dernière, WhatsApp a officialisé le lancement de son service de paiement pour « simplifier les paiements et aider à faire entrer davantage d’entreprises dans l’économie numérique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance ». Pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible qu’au Brésil, mais devrait rapidement se répandre à travers le monde.

Même si le Brésil a déjà stoppé WhatsApp Pay…

WhatsApp Pay suspended in Brazil after only a week!

Concerns from Brazil Central Bank over risks to existing banks and financial institutions https://t.co/Nrm0E3I8D9

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 23, 2020