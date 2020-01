Sur les Google Pixel 4, la reconnaissance faciale victime d’un bug

Il semblerait que le mode de déverrouillage des Google Pixel 4 et 4 XL , à savoir la reconnaissance faciale, soit victime d’un dysfonctionnement qui empêche les utilisateurs de s’en servir. Lors de la présentation de ses derniers modèles, la firme s’était pourtant vantée de cette technologie.

La reconnaissance faciale des Google Pixel 4 fait des siennes

Sur les forums, les utilisateurs qui ont rencontré le problème indique avoir eu droit à un message indiquant : « Impossible de vérifier le visage. Essayer à nouveau » ou « Impossible de vérifier le visage. Le matériel n’est pas disponible ».

Les personnes concernées ont tenté d’enregistrer leur visage de nouveau et de réinitialiser leur Google Pixel 4, sans succès. D’autres ont ajouté qu’ils n’arrivaient pas non plus à supprimer le visage qu’ils avaient enregistré plus tôt. Ce n’est pas certain, mais ce problème pourrait venir d’une mise à jour déployée en janvier sur les Google Pixel 4.

Selon Android Police, le dysfonctionnement de la reconnaissance faciale a commencé en novembre, mais il semblait alors beaucoup plus limité que maintenant. Pour autant, il serait assez limité auprès des utilisateurs.

Il y a quelques mois, les Google Pixel 4 avaient rencontré le problème inverse, si bien que Face Unlock était trop puissant au point de fonctionner même dans le cas où vous dormiez. L’appareil pouvait donc être déverrouillé lorsque l’utilisateur avait les yeux fermés —et cette option pouvait être utilisée par un enfant ou un partenaire : en tout cas, quelqu’un à qui vous n’avez pas donné l’accès à votre smartphone. Le problème a apparemment été réglé, sauf que celui-ci est apparu peu après.

Pour l’instant, Google ne s’est pas exprimé sur le sujet. Les utilisateurs touchés devront donc se satisfaire des modes de déverrouillage plus traditionnel.