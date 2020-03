Google Play Movies : bientôt, des films gratuits, mais avec des publicités ?

Les services de streaming comme Netflix, Disney+ ou Apple TV+ pourraient bientôt faire face à un concurrent de taille : Google. Google ne propose pas de service avec abonnement pour regarder des films et des séries en illimité. En revanche, via Google Play Movies, la firme de Mountain View propose déjà une plateforme qui se base sur un système de location. Et d’après un article du site XDA, Google Play Movies pourrait prochainement proposer des films que l’utilisateur pourra regarder gratuitement, à condition qu’il accepte de regarder quelques publicités.

Si pour le moment, Google n’a pas encore officiellement évoqué ce projet, XDA indique que des éléments dans le code la version v4.18.37 de l’application Google Play Movies sur Android font référence à cette fonctionnalité. Par exemple, on y trouverait une chaîne de caractères qui semble inviter l’utilisateur à regarder un contenu, mais avec des publicités. Une autre chaîne indique : « Des centaines de films, juste quelques publicités. »

Face à la multiplication des services de streaming pour les films et les séries, Google va-t-il tenter de faire basculer le modèle économique de Google Play Movies ? Il semblerait que ce soit probable. D’ailleurs, sur YouTube, Google a déjà essayé de proposer des films qui sont accessibles gratuitement, mais avec des publicités. Mais bien entendu, tant que Google n’annonce pas officiellement cette nouveauté pour Google Play Movies, toutes les informations concernant ce projet sont à considérer avec une extrême prudence.

La publicité, une source de revenus dont Netflix ne veut pas entendre parler

En tout cas, si Google lance cette option qui permettrait de regarder des films gratuitement, mais avec des publicités, cela relancerait le débat concernant les publicités sur Netflix. En effet, certaines personnes pensent que pour générer des revenus supplémentaires, ou bien pour attirer de nouveaux abonnés, Netflix devrait adopter un modèle hybride qui combine le système d’abonnement payant avec de la publicité.

Mais le géant de la VOD a toujours démenti les rumeurs selon lesquelles il pourrait un jour afficher des publicités. Pourtant, il s’agit d’un modèle qui fait déjà ses preuves aux États-Unis. Dans le pays de l’Oncle Sam, la plateforme Hulu, un concurrent de Netflix, donne le choix aux utilisateurs entre une offre à 11,9 dollars sans publicités, et une offre moins chère, à 5,99 dollars, mais avec des publicités.