Google Play Music vient de disparaître pour de bon, adieu

Le 13 octobre dernier, nous écrivions que Play Music allait sans tarder rejoindre le cimetière des services Google. Ce fameux jour est arrivé, Google Play Music ne fait plus parti de ce monde. Le célèbre service développé par la firme de Mountain View avait vu le jour un 16 novembre, en 2011. Il aura fallu 9 ans à Google pour éteindre sa plateforme. Désormais, si vous vous rendez sur votre application Play Music vous apercevrez un fond blanc avec le logo qui se transforme en celui de YouTube Music.

Un texte en gras vous indique que Google Play Music n’est plus disponible et vous explique que vous pouvez transférer toute votre bibliothèque vers YouTube Music. Ensuite, vous pouvez utiliser deux boutons : l’un pour lancer le processus de transfert et l’autre pour gérer vos données. Que vous choisissiez l’une ou l’autre action proposées, l’application disparaîtra une fois que la tâche touche à sa fin.

Google Play Music, cette fois c’est vraiment la fin.

Les plus attachés à Google Play Music ont tout essayé pour tenter de conserver leur service préféré. Une technique circule particulièrement, il s’agit de changer la date pour reporter la date de fin. On préfère vous le dire tout de suite : ça ne fonctionne pas. C’est bel et bien la fin de Google Play Music, il faudra s’y faire. La seule solution est de s’adapter à YouTube Music, ou de quitter l’environnement Google pour une autre plateforme de streaming comme Spotify, Deezer, ou pire encore : Apple Music. Le site web play.google.com n’existe plus lui non plus. La page vous propose désormais les mêmes manipulations que l’application, avec la mise en avant évidente de YouTube Music.

Progressivement, le cimetière Google s’agrandit. Play Music y avait déjà sa place et vient de le rejoindre officiellement. La disparition de nombreux services est également programmée, comme celle du framework AngularJS. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce fameux cimetière, rendez-vous sur Killed by Google.