Google Play Store teste un comparateur d’applications

Parfois, lorsque vous recherchez une application sur le Play Store et que plusieurs options s’offrent à vous, il est difficile de trouver celle qui correspond le plus à vos besoins. Mais grâce à une fonctionnalité que Google serait en train de tester sur sa boutique d’apps, faire ce choix pourrait être plus facile.

En effet, comme le rapporte le site Android Police, certains utilisateurs ont désormais accès à une sorte de tableau comparateur, qui permet de voir quelles sont les différences entre les applications concurrentes. D’après le site, cette nouveauté est apparue sur la version 22.4.28 de la boutique d’apps. Cependant, ce serait un changement côté serveur qui déclencherait l’apparition du tableau. De ce fait, même si vous avez cette version, il est possible que vous ne voyiez pas celui-ci.

A priori, il s’agit encore d’un test qui ne concerne que les lecteurs multimédias. Cependant, ce test nous donne déjà un bon aperçu de ce que Google est en train de développer et qu’il pourrait déployer à tous les utilisateurs du Play Store plus tard.

Un comparateur d’applications sur le Play Store de Google pour vous aider à trouver celle qui vous convient le plus

D’après Android Police, le tableau comparatif est placé en bas de la page lorsque ouvrez celle d’une application concernée. En ce qui concerne les apps de lecture multimédia (comme VLC ou GOM Player), le Play Store vous permet de comparer les notes de « facilité d’utilisation » de plusieurs applications, de savoir lesquelles permettent de lire des vidéos hors-ligne, de savoir quelles applications sont compatibles avec le streaming et le casting, ou encore quelles sont les résolutions prises en charge par chaque app. Une ligne permet également de comparer les moyens de contrôler chaque app.

Sinon, le tableau permet aussi de comparer les notes générales des apps, ainsi que les nombres de téléchargements. Bien évidemment, si Google propose un tableau similaire pour d’autres catégories d’applications, il est probable qu’il utilisera d’autres éléments de comparaison. Il reste à savoir si Google saura être objectif s’il doit comparer ses applications avec celles qui sont développées par des tiers (par exemple, s’il devait comparer les services de streaming audio).

Le Play Store est l’une des applications les plus importantes de l’écosystème Android. C’est en effet par le biais de cette boutique que la plupart des utilisateurs du système d’exploitation dans le monde (à l’exception de la Chine) choisissent puis téléchargent les applications mobiles. De ce fait, les changements que Google applique à cette boutique peuvent avoir d’importants impacts sur les activités des développeurs d’apps.

Sinon, on rappelle que depuis 2019, les smartphones de Huawei (comme le Mate 40 Pro) n’utilisent plus le Play Store de Google. Ces appareils utilisent une boutique alternative appelée App Gallery et un moteur de recherche appelé Petal Search qui permet de trouver des fichiers .apk à installer.