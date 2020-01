Google pourrait bientôt lancer des Pixel Buds Pro (et concurrencer les AirPods Pro)

Des concurrents aux AirPods Pro chez Google ?

Si vous ne voulez pas des AirPods Pro d’Apple et que vous n’êtes pas du genre à opter pour les nouveaux écouteurs sans-fil de chez Louis Vuitton (à 980 euros), vous pouvez alors attendre les futurs écouteurs proposés par Google. En effet, selon toute vraisemblance, le géant américain devrait bientôt lancer de nouveaux écouteurs sans-fil, peut-être en mode « Pro ».

En effet, les nouveaux écouteurs Google « True Wireless » viennent tout juste de passer l’étape de la certification Bluetooth, et selon TechRadar, ce sont deux références qui sont mentionnées. Rappelons que lors de la présentation des Pixel 4 en octobre 2019, Google avait déjà évoqué la disponibilité future de nouveaux écouteurs, avec une première vidéo de présentation.

Des écouteurs qui sont mentionnés sous les références G1007 et G1008 et qui pourraient constituer deux types d’écouteurs différents (par exemple des Pixel Buds classiques et des Pixel Buds Pro), mais il se peut également que chaque appellation fasse finalement référence à l’écouteur droit et à l’écouteur gauche… Toujours est-il que ces nouveaux écouteurs seront compatibles Bluetooth 5.0.

S’il est certain que les nouveaux écouteurs Pixel Buds 2 couperont le cordon, pour s’affirmer comme de « vrais » écouteurs sans-fil, on attend désormais de savoir si ces derniers disposeront également d’un système de réduction du bruit, comme c’est le cas sur les AirPods Pro. On sait néanmoins que ces derniers disposeront d’une interface tactile, de Google Assistant et qu’ils seront résistants à l’eau et à la transpiration.

Rappelons que le prochain grand rendez-vous Google I/O aura lieu en mai prochain, et qu’il se pourrait bien que le géant américain profite de l’occasion pour lancer ses écouteurs tant attendus. Selon toute vraisemblance, ces nouveaux Google Pixel Buds 2 devraient être affichés au tarif de 179 dollars aux Etats-Unis. Soit un peu plus cher que les AirPods, proposés outre-Atlantique à partir de 159 dollars…