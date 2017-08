Google pourrait aussi s’inspirer de Snapchat

Google pourrait lancer un format baptisé Stamp (Story+AMP) pour les sites d’actualité.

Après Facebook, Google pourrait également s’inspirer de Snapchat pour une fonctionnalité. D’après les sources de Wall Street Journal, relayées par la presse high-tech américaine, la firme de Mountain View prévoirait de lancer un nouveau format de publication pour les sites d’actualité. Baptisé « Stamp » (Story+AMP), le format s’inspirerait de Snapchat Discover et serait basé sur AMP ou Accelerated Mobile Pages. A l’instar des Instant Articles de Facebook, cette technologie a été lancée par Google afin de réduire les temps de chargement des sites sur mobile. Selon les sources du WSJ, Google serait même déjà en train de discuter avec quelques médias anglophones, dont CNN, Mic, le Washington Post et le Time.

Pour ceux qui n’utilisent pas Snapchat, on rappelle que Discover est une fonctionnalité du réseau social qui permet aux éditeurs de poster du contenu sous un format natif, mobile et mélangeant images, textes ainsi que des vidéos aux utilisateurs de Snapchat (principalement des jeunes).

Et justement, selon le Wall Street Journal, les contenus Stamp pourraient être constitués de « plusieurs diapositives contenant du texte, des photos et de la vidéo ». Et Google pourrait présenter le format Stamp très bientôt.

Mais bien sûr, en attendant la confirmation de la société de Mountain View, nous devons rester prudents. Interrogé par le Wall Street Journal, un porte-parole de Google a simplement indiqué que depuis le lancement du format AMP, le géant américain collabore continuellement avec les éditeurs et travaille sur de nouvelles fonctionnalités.

En tout cas, avec une fonctionnalité à la Snapchat, Google pourrait avoir plus d’engagement chez les ados et les jeunes adultes. Le nouveau format évoqué par ces rumeurs pourrait aussi permettre à la firme de gagner plus de revenus publicitaires.