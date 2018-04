Google préparerait un Pixel.. pour l’Inde

Vous en rêviez pour la France ? Raté. Google prépare un nouveau modèle pour sa gamme Pixel mais pour un marché bien spécifique : l’Inde. Au programme, un modèle qui devrait être beaucoup plus accessible, en s’inscrivant dans la lignée par exemple du Nexus 5.

Ce lancement répond à plusieurs logiques économiques. Tout d’abord, le déploiement de la 4G à tarif accessible en Inde, qui rend de plus en plus intéressant les smartphones pour le grand public. Cependant, il reste une barrière économique. Vendus autour de 800 dollars, les Pixels actuels ne sont pas vraiment dans la bonne gamme tarifaire. Il seraient donc à la peine face à Samsung ou aux fabricants locaux et chinois.

Le futur Pixel sera un modèle milieu de gamme

L’idée de Google semble donc être de mener une politique agressive pour prendre l’ascendant rapidement. « Google placera des panneaux publicitaires ainsi que des zones dédiées à la marque chez une sélection de revendeurs, comme le fait déjà Apple » expliquent nos confrères du journal local Economic Times. Google Home, Google Home mini et Pixelbook devraient aussi être au programme.

La mauvaise nouvelle, c’est que si Google veut mener une politique agressive en Inde, la France semble faire encore partie des oubliés. Clairement, les deux marchés ne font pas la même taille, mais cette ouverture quelque peu inattendue peut nous permettre d’avoir un peu d’espoir. Surtout quand on connaît la popularité des produits de Google dans l’Hexagone. D’ailleurs, selon Electronic Times, d’autres marchés similaires à l’Inde pourraient se voir proposer ce modèle.

En attendant, si vous voulez mettre la main sur un Pixel, il faudra vous tourner vers l’importation. Parmi vos options se trouvent bien sûr les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni ou l’Allemagne pour aller plus proche de nous. Vous pouvez aussi attendre qu’il arrive en Inde et aller l’acheter. Ce sera l’occasion d’aller découvrir le Taj Mahal et les nombreuses richesses du pays continent.