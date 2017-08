Google présentera son Pixel 2 le 05 octobre 2017

Ceux qui attendaient la sortie du Pixel 2 impatiemment devraient se réjouir à la lecture du tweet du célèbre leaker Evan Blass. Ce dernier dévoile que la firme de Mountain View a prévu de présenter son Pixel 2 le 05 octobre 2017.

C’est donc une nouvelle fois le toujours très bien informé Evan Blas qui dévoile par le biais d’un tweet, la date du lancement du futur fer de lance de Google dans le domaine des smartphones, à savoir: le Pixel 2.

Google dévoilera son impressionnant Pixel 2 au début du mois d’octobre

Google’s second-generation Pixel handsets, powered by Snapdragon 836 SoC’s, will be unveiled on October 5th.

— Evan Blass (@evleaks) 24 août 2017

Le Pixel 2 a déjà vu certaines de ses caractéristiques fuiter, même s’il convient de rester prudent car il y a de nombreuses rumeurs sur le web autour de ce terminal. Ce dernier devrait disposer d’un écran AMOLED concç par LG, de taille 6 pouces, aux bords fins et aux coins arrondis. Un style qui s’inscrit dans les tendances du moment en termes de design.

C’est toutefois du côté de son processeur que ce smartphone fera la différence avec une majorité de smartphones, Google a opté pour les nouveaux processeurs Snapdragon 836, la dernière version du SoC haut de gamme de Qualcomm. Ce dernier sera épaulé vraisemblablement par 4 Go de RAM et au moins 64 Go d’espace de stockage. Si toutes ces informations s’avèrent justes, il se pourrait que cela soit le plus performant du marché avec une telle configuration, il faudra toutefois attendre les premiers Benchmark pour le confirmer.

Parmi les autres informations dévoilées sur de nombreux sites spécialisés américains, le Pixel 2 pourrait être étanche et disposerait d’un port USB Type-C. De plus, comme sur l’HTC U11, le Pixel 2 embarquerait la fonction « Squeeze ». Un peu normal direz-vous puisque c’est HTC qui est chargé de la conception des Pixel 2, il y intègre donc sa petite touche maison.

On reste tout de même encore dans un grand flou concernant ce terminal, on ne sait même rien sur les capteurs photos. En revanche, contrairement à la première génération, le Pixel 2 devrait être lancé aussi en France, puisqu’il embarque désormais un Google Assistant parlant le français !