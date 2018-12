Google prévoit (encore) un vaste projet d’urbanisme à Mountain View

Vendredi dernier, l’entreprise américaine a dévoilé des documents faisant état des projets qu’elle souhaite mettre en place dans sa ville natale, à Mountain View. En effet, Google a pour objectif de concevoir un campus comprenant plusieurs espaces de bureaux, de commerces, d’espaces résidentiels et publics.

Google veut repenser les espaces au profit des individus plutôt que des voitures

Selon ces documents, Google prévoit de créer un espace de près de 290 000 mètres carrés de bureaux neufs, plus de 370 000 mètres carrés de zone commerciale. Pour ce qui est des maisons, l’entreprise américaine devrait en construire au moins 8 000, dont 6 600 sur son terrain. Sur cette totalité, il est prévu que 20% des maisons soient considérées comme des logements abordables. L’objectif général est de transformer le quartier de North Bayshore en une « destination accueillante et un lieu pour Google et la communauté de Mountain View ».

Michael Tymoff, directeur du développement de Google Mountain View, a déclaré au sujet du projet : « Nous voulons aussi que la zone soit transformée en ce que la ville appelle des ‘quartiers complets’ en mettant l’accent sur l’augmentation des options de logement et la création de grands lieux publics qui donnent la priorité aux gens plutôt qu’aux voitures ». Globalement, les espaces seront repensés afin de réduire le nombre de places de stationnement au profit de voies piétonnes et cyclistes, mais aussi de navettes.

Il est prévu que les représentants de la ville de Mountain View discutent du projet dès le début de l’année 2019. Baptisé Charleston East, un campus futuriste devrait déjà voir le jour dans le même quartier, à North Bayshore.

Cela fait plusieurs années que Google investit dans la zone de Mountain View : la semaine dernière, la firme faisait l’acquisition de 10 hectares supplémentaires à San Jose pour 110 millions de dollars.

Source