Désormais, Gmail vous proposera de corriger automatiquement vos fautes

A l’occasion des 15 ans de son service de messagerie, Google annonçait au début du mois d’avril dernier mettre en place « Smart Compose ». Basé sur de l’intelligence artificielle, le service permettait de nous proposer des fins logiques à nos phrases, notamment pour les formules de politesse et les phrases de base que l’on peut être amené à rédiger dans un mail. La fonctionnalité arrivait de façon conjointe avec la planification des emails, et le service de Google cherchait à devenir de plus en plus fonctionnel et modernisé.

Un meilleur correcteur orthographique et grammatical sur Gmail

Aujourd’hui, les utilisateurs de G Suite ayant la messagerie Gmail vont pouvoir découvrir une version améliorée du correcteur d’orthographe et de grammaire. L’IA fait son apparition, et des fautes classiques seront désormais corrigées automatiquement par Gmail, sans que vous n’ayez besoin de cliquer pour effectuer la correction.

La principale nouveauté concerne le traitement automatique et en temps réel du texte. Si les « fautes d’orthographe courantes » seront directement corrigées par Gmail, les autres fautes seront quant à elles surbrillées. Mais cette fois-ci, il ne faudra pas cliquer sur le bouton « Vérifier l’orthographe » afin de détecter vos erreurs. Des lignes bleues (pour les fautes grammaticales) et rouges (pour les fautes d’orthographe) ondulées apparaissent au fur et à mesure que vous écrivez.

Le déploiement du nouvel outil Gmail en septembre

La correction en temps réelle et automatique en se basant sur de l’intelligence artificielle n’est pas une nouveauté chez Google. Le géant du numérique s’est appuyé sur Google Docs pour développer son service, qui arrivera progressivement sur la plateforme Gmail. Dans un premier temps, ce seront les utilisateurs anglophones qui pourront utiliser le nouveau service, avant que le reste du déploiement – notamment francophone – ne débarque. Dans un article de blog, Google a par ailleurs indiqué que le service sera accessible pour tous, au maximum à la mi-septembre.

Une fois que ce nouveau correcteur apparaîtra, il sera activé par défaut pour tous les utilisateurs. Pour pouvoir désactiver l’outil, il faudra se rendre dans les paramètres situés en bas à droite de la fenêtre de rédaction de l’email. Google propose d’ailleurs de désactiver partiellement le correcteur, en ne gardant par exemple pas la correction automatique, et seulement les indications colorées avertissant d’éventuelles fautes.

En tout cas, Google semble bien vouloir améliorer son service Gmail au maximum, afin d’inciter le plus de monde à souscrire à G Suite. Avec son nouveau correcteur, l’objectif était aussi de mettre à l’écart les programmes tiers, fonctionnant avec Gmail, tels que Grammarly et Antidote.