Google publie une nouvelle démonstration de Duplex, l’IA qui appelle des gens à votre place

Google vient de publier une nouvelle démonstration de Duplex. Il donne également plus d’informations sur cette IA capable de téléphoner pour réserver une table au resto à votre place.

Dans un futur assez proche, vous n’aurez plus à appeler un restaurant pour réserver, ni un coiffeur pour obtenir un rendez-vous. Lors de sa conférence Google I/O, la firme de Mountain View a présenté Duplex, une IA en cours de développement qui permettra à Google Assistant de passer des appels à la place de son utilisateur.

Par exemple, si vous voulez un rendez-vous chez le coiffeur, sachant que celui-ci n’a pas de système de réservation en ligne, vous devez encore téléphoner et discuter avec un humain. Mais avec Google Duplex, vous n’aurez plus qu’à demander à Google Assistant de réserver à votre place et en arrière-plan, l’IA appellera le coiffeur pour obtenir le rendez-vous.

Nouvelle démonstration

Aujourd’hui, Google publie une nouvelle démonstration de Duplex, pour une réservation de table au restaurant. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, cette fois-ci, l’IA de Google prévient qu’il s’agit d’un appel automatisé et que la conversation sera enregistrée.

Google a aussi récemment invité des journalistes américains à découvrir cette nouvelle technologie. Et grâce à notre confrère The Verge, on sait à présent que le déploiement de Duplex se fera très progressivement.

Les tests débuteront dans quelques semaines et tout d’abord, ils permettront uniquement au système de demander les heures d’ouverture. Ensuite, Duplex devrait être en mesure de réserver des tables au restaurant. Et enfin, le rendez-vous chez le coiffeur.

D’autre part, ces tests seront limités à « un groupe de testeurs dignes de confiance ». Et Duplex n’appellera que des établissements avec lesquels Google est en partenariat.

Actuellement, Google aurait déjà l’autorisation d’utiliser Duplex sur la majeure partie du territoire américain, sauf pour quelques états, comme le Texas.

Une voix intentionnellement naturelle

Google a également évoqué le choix d’utiliser des voix qui semblent naturelles lors de ses discussions avec la presse. The Verge nous apprend que sur le premier prototype, Google a testé une voix de robot. Mais les résultats étaient insatisfaisants. Cité par notre confrère, un responsable de Google a évoqué beaucoup de raccrochages et de tâches inachevées car les gens n’étaient pas à l’aise avec la voix non-naturelle.