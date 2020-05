Google remet de l’ordre dans ses services de messagerie

Si vous suivez l’actualité sur les nouvelles technologies depuis longtemps, vous savez l’importance que Google accorde à la messagerie. En plus de 20 ans d’existence, la firme de Mountain View a lancé plusieurs services de messagerie, et en a également abandonné plusieurs. En effet, malgré sa détermination, Google n’a jamais été en mesure de lancer un service de messagerie capable de rivaliser avec les services comme WhatsApp, Messenger ou FaceTime.

Malgré ses nombreux échecs, Google n’a pas encore abandonné la messagerie. Après le flop d’Allo (qui a été fermé), Google se focalise maintenant sur l’application Messages d’Android ainsi que sur la technologie RCS, une version améliorée des SMS. Mais en plus de ce service, Google propose également Google Chat, Google Meet et Google Duo.

Et il y a quelques jours, nous avons appris que la firme a décidé de remettre un peu d’ordre dans ses services de messagerie en mettant ceux-ci sous l’autorité d’une seule personne. Comme le rapporte un article publié par The Verge, Google vient de placer Javier Soltero (une personne recrutée en octobre pour faire partie des responsables de G Suite) à la tête de Google Meet, Google Chat, Messages, Duo, mais aussi pour prendre en charge l’application téléphone d’Android.

Pas d’unification, mais une vision plus cohérente

L’objectif, cependant, ne serait pas de rendre ces services interopérables, ou bien d’accélérer l’intégration entre celles-ci. D’ailleurs, à court terme, il ne devrait pas y avoir de changements radicaux sur ces apps. Cependant, en regroupant tous ses services de messagerie au sein d’une même équipe, Google voudrait rendre sa stratégie plus cohérente. D’après Soltero, son objectif est de « stimuler plus d’innovation et plus de clarté sur la façon dont ces produits peuvent remplir leurs missions spécifiques ».

Cité par The Verge, Hiroshi Lockheimer, qui supervise Android et Chrome OS, explique également : « Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose qu’il y ait plusieurs applications de communication si elles sont destinées à des fins différentes. Une partie de ce qui pourrait prêter à confusion, ce que nous avons fait pour dérouter tout le monde, c’est notre histoire autour de certains de nos produits de communication qui sont partis d’un endroit ou d’un autre. »

En tout cas, cette annonce est faite à un moment particulier. Durant le confinement, les applications de messagerie et de visioconférence ont vu leurs nombres d’utilisateurs ou le temps passé sur les apps augmenter. Et cela fut une opportunité pour Google Meet de se faire découvrir par le grand public. Aussi, récemment, Google a décidé de rendre Google Meet accessible gratuitement pour tous les titulaires du compte Google, et d’intégrer ce service dans Gmail.