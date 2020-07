Google s’engage auprès de l’UE à ne pas exploiter les données de Fitbit pour les pubs

Actuellement, Google propose le système d’exploitation Wear OS aux fabricants de montres connectées. Mais la firme de Mountain View ne vend pas ses propres appareils. En 2019, celle-ci a cependant clairement fait savoir qu’elle compte désormais vendre des montres connectées, en annonçant le projet d’acquérir la société Fitbit, l’un des spécialistes des montres connectées et des bracelets fitness.

Mais avant d’être finalisée, cette acquisition, à 2,1 milliards de dollars, doit obtenir l’aval de nombreux régulateurs. Et en ce qui concerne la Commission Européenne, il semblerait que Google ait pu accélérer les choses en s’engageant à ne pas utiliser les données de santé pour cibler les publicités.

Une garantie pour les utilisateurs ?

Précédemment, Reuters avait expliqué dans un article que Google pourrait éviter une enquête antitrust à grande échelle de l’UE s’il s’engage à ne pas utiliser ces données pour les pubs. Et cette semaine, le même média indique que Google vient d’annoncer qu’il a pris cet engagement. « Ce deal concerne les appareils, pas les données. Nous apprécions l’opportunité de travailler avec la Commission européenne sur une approche qui protège les attentes des consommateurs que les données des appareils Fitbit ne soient pas utilisées à des fins publicitaires », a indiqué un représentant de la firme de Mountain View.

Cet engagement auprès de l’UE devrait aider Google à obtenir un feu vert plus facilement. Mais pour le moment, ce feu vert n’a pas encore été donné. Sinon, on notera que la firme de Mountain View ne fait qu’offrir plus de garanties sur une promesse qu’il avait faite aux utilisateurs lors de l’annonce de l’acquisition en 2019.

« Nous comprenons que c’est une grande responsabilité et nous travaillons dur pour protéger vos informations, vous donner le contrôle et vous donner de la transparence sur vos données. Comme c’est le cas sur nos autres produits, avec les accessoires portables, nous serons transparents sur les données que nous recueillons et pourquoi nous les recueillons. Nous ne vendrons jamais d’informations personnelles à quiconque. Les données de santé et de bien-être de Fitbit ne seront pas utilisées pour les publicités Google. Et nous donnerons aux utilisateurs de Fitbit le choix de consulter, déplacer ou supprimer leurs données », avait déclaré Rick Osterloh, le vice-président responsable des appareils Google.