Google Sheets évolue et propose désormais Smart Fill et Smart Cleanup

Lorsque l’on évoque le terme « tableur » on pense automatiquement à Microsoft Excel, pourtant Google Sheets grandit de plus en plus si bien qu’il est aujourd’hui devenu un sérieux concurrent. Comme tout tableur, Sheets permet à l’utilisateur de saisir des formules, pour calculer ou encore remplir des cellules. Jusqu’à présent, vous pouvez adapter une formule à plusieurs cellules grâce au drag and drop. Toutefois, Google a décidé d’aller encore plus loin en présentant Smart Fill.

Deux options qui rendent Google Sheets encore plus puissant.

Exactement comme la récente intégration de Smart Compose à Gmail, Google innove avec Smart Fill pour faciliter l’expérience utilisateur qui est bien souvent sur les tableurs. Grâce à Smart Fill, Sheets vous soumet des suggestions de formules à utiliser et permet de remplir plus intelligemment les cellules. Voici comment la firme de Mountain View décrit ce nouvel outil dans un communiqué : « Disons que vous avez une colonne avec des noms complets et que vous souhaitez séparer en deux colonnes (prénom et nom de famille, par exemple). Quand vous commencez à taper les prénoms dans une colonne, Sheets va détecter automatiquement le pattern, générer la formule correspondante et compléter automatiquement le reste de la colonne pour vous. »

En plus de présenter Smart Fill, Google Sheets dévoile également Smart Cleanup, un outil qui comme son nom l’indique permet de nettoyer facilement une feuille de calcul. Comme Smart Fill, Smart Cleanup propose des suggestions que l’utilisateur est libre d’utiliser ou non.

Google Sheets est un outil ultra puissant qui permet de mettre en place énormément de projets avec des possibilités infinies. Certains sont même parvenus à créer des sites web en utilisant uniquement Sheets. Ces deux nouvelles options seront intégrées aux utilisateurs G Suite d’ici la fin de l’année. Espérons que les utilisateurs classiques puissent également y avoir accès dans les mois à venir.