Google intègre Lexend, pour booster la lisibilité de Docs, Sheets et Slides

Je suis une Lexend

Les équipes de Google ont décidé de donner un coup de boost à la lisibilité Docs, Sheets et Slides. Cela se traduit par une collaboration avec Thomas Jockin, et la mise en ligne d’une série de nouvelles polices qui promettent d’améliorer la vitesse de lecture. Pas moins de huit nouvelles polices Lexend sont ainsi disponibles, et devraient permettre à chacun de trouver le style qui lui convient.

Selon Google : « Ces polices tiennent compte de facteurs typographiques, tels que la taille et l’espacement, ce qui doit permettre d’améliorer la vitesse de lecture d’après les développeurs« . Ainsi, Google suggère cette nouvelle police Lexend à tous les utilisateurs qui souhaitent profiter d’un encombrement visuel minimal, mais aussi aux éducateurs, dont les élèves vont pouvoir profiter d’un meilleur agrément de lecture, par rapport à une police Times New Roman.

Des polices disponibles dès maintenant

Les polices Lexend sont d’ores et déjà disponibles et pour les activer, il suffit simplement de se rendre dans la case « Police » de son document Google, puis « Autres Polices », taper « Lexend », et enfin activer les modèles désirés. Au total, cette nouvelle police Lexend est déclinée en huit modèles.

Chez Google, on indique que ces nouvelles polices Lexend peut s’avérer particulièrement utiles pour « les éducateurs qui veulent utiliser de nouveaux outils pour améliorer la lecture chez leurs élèves, en particulier ceux qui sont sensibles à l’encombrement visuel”.

Rappelons qu’en plus d’améliorer le côté visuel de Docs, Sheets et Slide, Google travaille également à un avenir dénué de mots de passe. En effet, prochainement, sur les smartphones Android, vous pourrez vous connecter à certains sites de Google, sans saisir de mots de passe, simplement grâce à vos empreintes digitales. Evidemment, à terme, le géant américain apporterait cette nouveauté à d’autres services Google et Google Cloud.