Google : son concurrent d’iMessage est déployé à 100 % en France

La messagerie instantanée est très importante pour Google. Et bien que la firme de Mountain View ait déjà essuyé plusieurs échecs dans ce domaine (Hangouts, Google Allo, etc.), celle-ci mise désormais sur la fonctionnalité Chat ou RCS de son application Messages pour Android.

Il s’agit d’un concurrent direct pour les applications comme WhatsApp, Messenger, et surtout iMessage, mais également un remplaçant des SMS traditionnels sur Android Message lorsque la fonctionnalité est disponible.

Il y a un mois, Google a annoncé le lancement de la fonctionnalité Chat pour Android Messages en France et au Royaume-Uni. Et aujourd’hui, celle-ci est entièrement déployée dans ces deux pays.

L’information a été révélée par Hiroshi Lockheimer, vice-président senior chez Google, sur Twitter. Dans sa publication, le responsable de la firme de Mountain View indique également que le concurrent de iMessage arrivera dans d’autres pays.

We'd love work with our US carrier partners on RCS. Trying!!!! PS: RCS now fully rolled out in UK and FR. Next wave of countries soon.

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) July 27, 2019